Aprendí a defender mi moral: Marie Claire Harp

Marie Claire Harp, la primera eliminada de La casa de los famosos México, no se considera una persona explosiva como muchos inquilinos del reality show la describieron, pero sí afirma ser una persona confrontativa.

“Aprendí a defender mi moral como mujer, a no quedarme callada ante injusticias, y creo que esto para la vida es algo muy importante, saber no llorar cuando tienes todas las ganas del mundo de querer hacerlo”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

La conductora y novia del cantante José Manuel Figueroa, lamenta el hecho de que su carácter fuera malinterpretado y que sus compañeros tuvieran una impresión equivocada de ella.

“Estoy satisfecha con todo lo que estoy logrando y haciendo, viendo las cosas desde afuera, siento que fue mejor haber salido la primera semana; me salvé de involucrarme en tanta traición y tantas cosas que están viviendo en estos momentos de tensión dentro de la casa. Aprendí en una semana lo que no he aprendido en muchos años de mi vida”.

Aseguró que su prometido en ningún momento se puso celoso, a pesar de que ella compartió cama con Jorge Losa (debido a un reto del reality).

“Al salir me dijo que me ama muchísimo, que está orgulloso de mí, que todas las cosas suceden por algo, él aterrizó este martes (en México) estaba en Los Ángeles, tendremos una cena rica, una plática sabrosa y unos buenos abrazos, porque ya lo extrañaba muchísimo”.

Marie agregó que José Manuel “sabe la mujer que tiene a su lado”. A su vez, ella valora mucho al intérprete de regional mexicano, quien conoce la experiencia de estar encerrado, como exparticipante de Big Brother VIP.

“Sé que él no es una persona que me iba a juzgar ni nada por el estilo, y creo que lo hice muy bien, no se malinterpretó nada, nadie puede decir que yo le falté al respeto a mi pareja en ningún aspecto, ustedes lo pueden ver”, destacó Marie.

Comentó que el reality le dio además la oportunidad de construir una bonita relación con Jorge Losa.

“Nos llamamos ‘hermanitos’ dentro de la competencia, para que no hubiera malos entendidos”, aclaró Claire Harp del show, cuya participante 14 entró este lunes: la boxeadora mexicana, Barbie Juárez.