no solo conquistó el corazón de millones de fanáticos como integrante de , sino que también dejó una profunda huella en las personas más cercanas al grupo, incluyendo a los familiares de sus excompañeros.

A un año del fallecimiento del intérprete de “For You”, Anne Twist, madre de Harry Styles, compartió una sentida publicación en su cuenta de Instagram, recordando con cariño al cantante británico.

Lee también:

El texto difundido entre la comunidad de fans y retomado por Twist decía:

“Descansa en paz, Liam Payne. Estamos consternados y sin palabras. Es una tragedia lo que tuviste que pasar siendo tan joven. Siempre serás amado.”

La publicación añadía:

“Tal vez el cielo sea un paraíso para ti, donde estás seguro y nadie puede herirte. Tal vez puedas sentir el amor desde la Tierra, de tu familia, tus amigos, tus hermanos de One Direction, tus Directioners y, sobre todo, de tu hijo Bear.”

Anne Twist compartió una estrecha relación con Payne desde que su hijo saltó a la fama en The X Factor UK en 2010 junto a Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, formando una de las boybands más exitosas de la historia.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

El fallecimiento de Liam Payne

El cantante falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer varios pisos desde el balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Su muerte sigue siendo investigada, aunque el informe oficial determinó que la causa fue una caída accidental.

Cinco personas fueron inicialmente acusadas por la justicia argentina, incluido Braian Paiz, uno de los hombres señalados por suministrar drogas al artista, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel. También fueron imputados en un inicio la gerente del hotel Gilda Martín, el recepcionista Esteban Grassi y un amigo del músico, Roger Nores.

Sin embargo, tras una revisión judicial, los cargos contra Nores y de algunos del personal del hotel fueron retirados, al no encontrarse evidencia que los vinculara directamente con la muerte del músico.

Lee también:

Actualmente, solo Paiz y Pereyra permanecen procesados y en prisión preventiva, acusados de suministro de drogas al cantante antes de su fallecimiento.

La familia continúa esperando el inicio del juicio formal contra los dos imputados por la venta de drogas al artista.

Resultados de la autopsia

De acuerdo con el informe de la autopsia realizada por las autoridades argentinas, la causa de muerte fue “politraumatismo y hemorragia interna”, producto de la caída. El estudio toxicológico detectó presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo, consumidos al menos 72 horas antes de su fallecimiento.

Liam se encontraba en Argentina para asistir al concierto de su excompañero Niall Horan.

*Con información de EFE y David Rosas.

