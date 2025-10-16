Más Información

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

MORELIA. La extirpe de Carlos Carrera, director de “El crimen del Padre Amaro” y “La mujer de Benjamín”, ya dio frutos con un hijo que está siguiendo sus pasos en la realización.

Daniel Carrera ya dejó de ser el niño protagonista de “La fórmula del Doctor Funes”, que en 2015 llegó a cines y ya se encuentra detrás de una cámara para decir “cámara, acción”.

Su corto “La infalible”, protagonizado por Armando Espitia (“Heli”) y José Sefami (“Amores perros”) compite en el 23 que se encuentra en desarrollo.

La historia se sitúa en una escuela donde un profesor se enamora de una compañera y pide ayuda al maestro de música, para intentar conquistarla.

“No he tratado de ocultar el apellido, pero tampoco colgarme de ahí. Tengo una generación en la escuela que supo abrazarme por quien soy y pues es cierto que tengo una formación desde chiquito en cine”, comenta.

“Hice examen al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) dos veces porque no quedaba y pues si, puede el apellido tener peso, pero aquí no me lo dio”, añade de buen humor.

“La infalible” es un ejercicio estudiantil por parte del CCC, donde está por egresar.

“Teníamos ganas de historias de gente solita, no necesariamente historias satisfactorias del amor y esas cosas y se fue nutriendo con nuestra experiencia en la escuela”, recuerda Daniel, de 25 años.

El entrevistado ya sabe lo que estar en cine detrás de cámaras, pues recientemente colaboró en la hechura del story board de “Aquí hay dragones”, la nueva película de Iria Gómez (“Asalto al cine”), ubicada en una época apocalíptica.

Daniel considera que aprender cine en set y en la escuela, son caminos diferentes y que pueden ser exitosos.

“Depende de cada quien las necesidades, si creo es necesaria la estructura de la escuela porque aparte ahí convives con otras 15 personas que quieren hacer lo mismo y vas creando un equipo humano”, destaca.

