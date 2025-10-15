Más Información

MORELIA. conoció a en blanco y negro. Era la primera mitad de los 60s y la única manera en que los podía ver era cuando aparecían en el programa televisivo de Ed Sullivan o en sus portadas de discos, en los que salían en tonos grises.

En esos momentos, aún distaba una década para que conociera a , el guitarrista del , con quien contraería matrimonio en 1978 y sostendría un matrimonio hasta la muerte del músico, en 2001.

“Un día estaba en Los Ángeles y mi hermana, que tenía un coche, me dijo ‘van venir los Beatles, vamos al aeropuerto a recibirlos’. Fueron bajando uno por uno y a medida que iba haciéndolo, era como el mundo entero cobrara color. Su misma música llenó de color al mundo”, recordó esta noche Olivia.

La anécdota no es gratuita. Lo hace previo a la función especial, en el marco del , del documental”, que retrata cuando los intérpretes de “Let it be” y “Across the universe” llegaron a Nueva York.

En su debut en “The Ed Sullivan Show” cautivó a más de 70 millones de espectadores, el cual es presentado en el largometraje, enlazado con la historia tras bambalinas, capturando la camaradería del cuarteto integrado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y Harrison, mientras alcanzaban la fama.

“Estoy feliz de mostrar esta película que es parte de mi vida y de muchos. Aquí (en Morelia) los dos lados de mi se unen”, dijo en alusión a su parte nacional, pues sus abuelos fueron mexicanos.

“Beatles ‘64”, disponible en, es dirigida por David Tedeschi y Martin Scorsese, quien por medio de un breve video proyectado en sala, recordó la primera vez que vio a The Beatles.

Ese día, narró, tenía que ir a la escuela y eran las 10 de la mañana. En la radio comenzó a sonar “I want to hold your hand” y se quedó hasta el final.

“Y bueno, llegué tarde a clase”, recalcó el también director de “Taxi driver” y “Buenos muchachos”.

