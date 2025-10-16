Un par de llamadas hechas al número de emergencias la tarde del 16 de octubre de 2024 fueron las precursoras de la terrible noticia que sucedería más adelante en el hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires, Argentina, el famoso músico británico Liam Payne, de 31 años, se había arrojado desde el balcón del tercer piso. Murió de forma inmediata.

Ahora un año después del terrible hecho, las mismas preguntas que se hicieron entonces vuelven a surgir, ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa habitación? ¿Quién es, aparte de Payne, el responsable de este fallecimiento?

Cinco personas fueron acusadas por la justicia Argentina, incluido Braian Piaz, uno de los dos hombres acusados de suministrar drogas al cantante, junto con el empleado de hotel Ezequiel Pereyra.

Los otros acusados incluían a la gerente del hotel Gilda Martín, al recepcionista Esteban Grassi y a un amigo del músico, Roger Nores, quienes enfrentaban cargos de homicidio involuntario.

Hasta la fecha y basados en el informe de la autopsia realizada al cantante británico por las autoridades argentinas, el diagnóstico fue “politraumatismo y hemorragia”, causados por la caída.

El informe toxicológico señaló la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos suministrados en su sistema por lo menos 72 horas previas al momento de la muerte, aunque se desconoce quien se los suministró.

Liam Payne estaba en Argentina esperando su tiempo de visado que le exigía el gobierno de los Estados Unidos, lugar donde residía, eligió Buenas Aires para poder asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan, en el Estadio de Vélez

Aunque su presencia en el país Sudamericano se consideraba cotidiana, al grado de ser él mismo quien conquistó a millones de jovencitas en la década pasada, galante y amable con el público, en privado Payne tocó fondo por sus problemas de adicción, situación que mejoraba día a día.

Payne fue sepultado en noviembre en su natal Reino Unido en un funeral íntimo en su residencia de Buckinghamshire, Inglaterra, al que asistieron sus antiguos compañeros de One Direction, su novia Katie Cassidy y su expareja Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo, Bear de 7 años.

A un año de su fallecimiento, Payne sigue siendo recordado por temas como “Strip that down”, “Polaroid” o “For you” en su etapa como solista y todas las que creó junto a Zayn, Louis, Niall y Harry en One Direction.

La novia de Payne, la influencer Kate Cassidy, confesó por redes sociales que aunque será un día complicado lo pasará en casa de forma tranquila y pensando en el cantante brítanico, además recordó que Payne la animaba a seguir adelante.

El juicio que busca justicia por la muerte de Liam Payne

A un año de la muerte de Liam Payne, sus familiares y seguidores esperan el inicio de un juicio que, contra la voluntad de la Fiscalía argentina, sentará en el banquillo a solo a dos de los cinco procesados al inicio, ambos por venta de drogas.

Los únicos dos acusados que serán juzgados son Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra, de 22 y 25 años, respectivamente, ambos en prisión preventiva desde noviembre e imputados por venga de drogas.

Paiz conoció al músico en un restaurante del barrio de Puerto Madero, donde trabajaba como camarero. Pereyra era empleado del hotel CasaSur y habría actuado como intermediario.

El camarero reconoce que hubo entrega de estupefacientes, pero de manera gratuita -delito penado con menos años de cárcel-, "para pasar tiempo a solas con él", algo que efectivamente ocurrió durante cuatro horas, según registraron las cámaras del hotel.

