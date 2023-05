Angelina Jolie y 4 famosos que han superado problemas de salud mental

Angelina Jolie es una de las celebridades más importantes de Hollywood, pero a diferencia de lo que mucha gente piensa, la fama y la fortuna en millones de dólares que tiene no le garantiza la felicidad. Es sabido que en algunos tramos de su vida debió hacerle frente a una depresión más que importante.

La ex esposa de Brad Pitt reveló en alguna entrevista que fue hace como 10 años, cuando reveló que una fuerte depresión la llevó a pensar en atentar contra su vida. Por su cabeza se cruzó la idea de contratar a un sicario para que acabara con su vida, según contó ella misma entonces en una entrevista con IMDB. "Es una locura, pero hubo un día que quise contratar a alguien para que me matara", sostuvo.

Lo cierto es que Angelina Jolie habló entonces abiertamente de este trágico suceso en su vida pasada, para visibilizar los trastornos depresivos de los que ella fue víctima. Pero no es la única. Residente contó en una canción titulada “René”, y que fue lanzada en febrero de 2020 que debió enfrentar problemas de salud. “Estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío", canta. En sus redes sociales compartió la experiencia que lo llevó a escribir estas letras.

“Demi Lovato: Simply Complicated”, el documental autobiográfico, la cantante de 30 años relata las dificultades que tuvo para lidiar con la depresión, lo mismo que le sucedió a Angelina Jolie. Habló de trastorno bipolar, trastornos de conducta alimentaria y problemas de adicciones. “Para mí, se trata de ir a terapia, trabajar mi programa y tener una relación honesta conmigo misma y con las personas que me rodean”, dijo Lovato. Catherine Zeta-Jones, actriz y esposa de Michael Douglas, debió ser internada en un centro psiquiátrico para tratar un trastorno de bipolaridad de clase dos. Fue un período en el que la actriz había pasado un año difícil en el que a su esposo se le diagnosticó un cáncer de garganta.

Demi Lovato. Fuente: Instagram @ddlovato

Katy Perry es otra de las personas que pueden saber muy bien lo que vivió Angelina Jolie. La cantante confesó en una entrevista brindada a Vogue en 2018, que había sufrido de depresión después de que un material suyo no fue bien recibido por el público. “He tenido episodios de depresión situacional y mi corazón se rompió el año pasado porque, sin saberlo, le di mucha validez a la reacción del público, y el público no reaccionó de la manera que esperaba, lo que me rompió el corazón”, dijo.