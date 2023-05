Ringo Starr está "listo para rockear" y no descarta volver a México

Luego de más de medio año de que el músico Ringo Starr cancelara las dos fechas que tenía planeadas en nuestro país ahora ha compartido a EL UNIVERSAL si existe posibilidad de que lo volvamos a ver en tierras mexicanas junto a su banda.

El 19 y 20 de octubre de 2022 el baterista de 82 años ofrecería dos conciertos en el Auditorio Nacional, mismos que fueron cancelados luego de que el exBeatle dio positivo por segunda ocasión a Covid-19.

"Siempre hay una oportunidad de que regresemos; este año el tour está reservado", respondió durante la conferencia de prensa virtual por el arranque de su gira por Estados Unidos, que inicia este viernes.









"Para los amigos de México: amo ese lugar, y amo Sudamérica, la última vez que fuimos la pasamos muy bien. Todos en la audiencia se divirtieron porque eso es lo que hacemos, hacemos algo que nos gusta así que es alegre, pero no puedo decir 'bueno, nos vemos el jueves', habrá que arreglarlo y ya veremos", añadió.

Ringo Starr & his All Starr Band es el nombre del proyecto del que fuera uno de los integrantes de la banda The Beatles, a quien acompañan los músicos Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham y Gregg Bissonette.

Previo a su primer show este viernes, los integrantes de la banda se hicieron un espacio entre sus ensayos para hablar con la prensa internacional.

Al respecto, y ante la pregunta de un medio internacional, el compositor de "Octopus's guarden" dejó claro que tiene energía para seguir haciendo música:

"Los ensayos han ido bien, el primer día siempre es muy difícil, ayer corrimos el show completo y me siento listo para rockear", dijo Ringo.

