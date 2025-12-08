Más Información

Yolanda Zamora recibe Homenaje Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez"; reconoce sus 50 años de carrera

Yolanda Zamora recibe Homenaje Nacional de Periodismo Cultural "Fernando Benítez"; reconoce sus 50 años de carrera

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

La poeta Elsa Cross gana el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

Miedo. Esa es la palabra que usa Ángeles Cruz para describir lo que siente al tener que volver a su tierra natal, Villa de Guadalupe Victoria, en Oaxaca, tras ser liberada la única persona imputada en los hechos que acabaron con la vida de su hermano, en 2023.

La actriz de la serie Como agua para chocolate y de la cinta Tamara y la Catarina ha vivido los traspiés de una justicia que no ha llegado a su puerta.

“Acaba de salir el único imputado que existía por lo de mi hermano, salió libre sin nada encima, para mí, lo que eso significa, es impotencia, mucha impunidad, pero también por otro lado lo único que queda es la memoria y es lo que tenemos”, dice Cruz en entrevista.

“Siempre ha sido un riesgo (volver a su pueblo), pero ahorita más, pero bueno, eso es como parte de las circunstancias de la vida”, expresa con resignación.

Su hermano, gerente de locaciones en las cintas Nudo mixteco y Valentina y la serenidad, dirigidas por la entrevistada, fue asesinado en noviembre de 2023 durante una emboscada perpetuada en el marco de disputas de tierra, sin que nada tuviera que ver con el asunto.

El origen del conflicto es una lucha territorial entre San Miguel el Grande y Llano de Guadalupe desde hace 50 años. Villa de Guadalupe Victoria tiene una población que apenas rebasa los 400 habitantes.

“Este país es complicado, es difícil, creo nos sumimos en la impunidad y alcanzar la justicia es una cuestión de privilegios”, subraya.

Con película

En el ámbito profesional, las cosas van bien para la Ángeles, pues recién estrenó en Netflix la cinta Las locuras, en la que interpreta a una psicóloga.

“Es el primer personaje que he interpretado que tiene licenciatura, como que rompe esta cosa del estereotipo y eso me parece hermoso de Rodrigo (García, el director)”, comenta con alegría en la mirada.

Recuerda que en la vida real ha asistido a pruebas en las que ella es la única que tiene una licenciatura, mientras otras compañeras carecen de preparación académica.

Las locuras es una película que cuenta cinco historias que transcurren durante un día en la Ciudad de México y que están entrelazadas.

“Decidí aquí tomar mi primera terapia, nunca había tomado una, y quise hacerlo para saber qué era eso y encontrar y entender de qué va el poder de la palabra para ayudar a otros”, destaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]