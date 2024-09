Ángela Aguilar y Christian Nodal acapararon la atención durante el Desfile Militar conmemorativo del 214 aniversario de la Independencia de México. La pareja fue vista junta y de la mano entre la audiencia, ubicada en una zona de invitados especiales del evento cívico.

Además de los casados, estaban presentes Leonardo Aguilar y su padre Pepe Aguilar, quien se encontraba al final de la fila.

Sin embargo, la actitud de la intérprete de “La llorona” durante la exhibición ha generado incomodidad entre los usuarios en redes sociales, pues un medio de comunicación capturó una breve entrevista con la famosa familia, la cual se volvió viral.

En el video, se observa a la pareja mientras escuchan las preguntas de la reportera. Nodal voltea y hace una media sonrisa, mientras que Ángela dirige la conversación hacia su hermano. Nodal responde con respuestas breves, como “Bien” y “No”, señalando que le pareció una buena experiencia presenciar el evento, aunque nunca habían asistido a uno similar. Por su parte, Leonardo es el único que sonríe relajado y saluda a la cámara. Ángela, en cambio, solo asiente con la cabeza de manera incómoda y evita los cuestionamientos mirando hacia otros lados.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en el último desfile militar de AMLO. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

A lo largo del clip, Christian mantiene la charla sonriente, sin responder a la pregunta sobre si en algún momento darían un concierto en el Zócalo. Hacia el final del video, Ángela le dice algo a Nodal, pero él sigue mirando la cámara sin responder.

En redes sociales, muchos usuarios criticaron la actitud de la cantante, señalando que, aunque las preguntas no tocaban su vida personal, ella mantuvo una actitud distante y seria. Comentarios como “Ahí tienen a la niña exitosa y bien educada”, “El día que se le deje de dar importancia, ellos volverán a querer tener la atención y serán ellos los que querrán ser amables”, “La educación no pelea con nadie, mínimo debió decir algo Ángela Aguilar”, y “Leonardo y Christian bien chidos” reflejan esta frustración.

Por otro lado, algunos defendieron a los enamorados, argumentando que estaban en un momento de relajación y no debieron ser interrumpidos: “La verdad es que hasta yo me incomodo cuando alguien extraño llega a platicar con nosotros, hasta si solo son amigos de mi esposo me pongo nerviosa y no hablo”, “Ángela hiciste lo mejor al no contestar porque después lo iban a usar en tu contra”, y “pues es que están cansados, ambos han estado trabajando mucho y a veces solo quieres disfrutar el momento” respaldan esta perspectiva.

El 15 de septiembre, Ángela Aguilar ofreció un concierto gratuito en Valle de Bravo, al que también asistió Leonardo. Mientras tanto, el intérprete de “Botella tras botella” celebró el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo.