Ángela Aguilar asistió a los Billboard Women in Music 2025, o Billboard Mujeres, acompañada de Christian Nodal y, pese a que la joven no suele hablar de la relación que la une sentimentalmente al músico, en esta ocasión, respondió a las preguntas relacionadas a su matrimonio, el que asegura que es maravilloso.

Enfundada en un vestido azul celeste, de la firma Farfetch, paseó por la alfombra roja del evento que premia a las mujeres más influyentes en la industria musical.

"People" fue uno de los medios con los que la cantante conversó y al que le confió cómo ha cambiado su vida desde hace ocho meses, cuando se casó con Nodal.

Lee también: Ángela Aguilar y Christian Nodal se apapachan pero “a escondidas” en la Feria de las Fresas

Con una sonrisa en el rostro, Ángela describió estaba nueva etapa como "increíble" y hasta bromeó con el hecho de que, le ha cambiado tanto la vida, que su cabello dejó de ser corto de un momento a otro e, inmediatamente, reconoció que hablaba en sentido figurativo.

"¡Es genial, hizo que me creciera mucho el cabello!, no... no lo hizo, tengo extensiones, pero es increíble, ¿sabes?, (Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno, nos tenemos el uno al otro todo el tiempo, simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto".

Aunque su esposo no la acompañó junto a la alfombra, más tarde fue captado sentado a su lado, mientras el evento se llevaba a cabo; otro de los presentes fue el hermano mayor de Ángela, Emiliano Aguilar, quien aprovechó el momento para grabar algunos videos en compañía de la su cuñado y la joven.

En todo momento, el intérprete de "De los besos que te ti", lució sonriente y cerca de su esposa, a la que le dio un tierno beso, antes de que subiera el escenario de los YouTube Theater, para cantar el tema "Cielito lindo".

Lee también: Ángela Aguilar hace a un lado a su papá Pepe Aguilar en su nuevo disco

En el video, que ya circula en redes, puede verse a la joven, limpiando los labios de Nodal, los cuales aún tenían marca del lapiz labial de Ángela y contándole a las personas que la rodean que es su responsabilidad que su esposo siempre tiene la boca pintada.

"Siempre tiene labial, siempre", dice Ángela sonriente.

Sin embargo, pareciera que para el músico sonorense eso no significa ningún problema, pues aún después de que la joven lo besara le quitara los restos de labial que aún tenía en el rostro, volvió a darle un tierno beso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc