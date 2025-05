Ángela Aguilar habló abiertamente del hate que ha recibido en redes sociales desde que se hizo público su romance con su ahora esposo Christian Nodal, la cantante de 21 años no minimizó el hecho y admitió que ha sido difícil sobreponerse, pero en ese proceso ha contado con su pareja, e incluso, su relación se ha vuelto más fuerte.

La hija de Pepe Aguilar es quien más recibido ataques en las redes, a diferencia de Nodal, y aunque no es nada grato, admite que ese odio y esa crítica le ha venido bien a su relación con Christian.

"Creo que me favorece de alguna forma, no sé lo que pasó pero Christian y yo nos unimos así, nos volvimos lo contrario a lo que yo creo que la gente quería y nos volvimos tan juntos, tan sólidos, tan nosotros, que se nos olvidó todo lo demás", dijo en entrevista con Adela Micha.

La integrante de la dinastía Aguilar enfatizó que sólo tiene 21 años, y aunque no quiere "hacerse la chiquita", porque tomó decisiones de grande, reconoce que todavía no se termina de desarrollar y aún no tiene una construcción en su cabeza sobre la razón de sus decisiones.

¿Cómo Christian Nodal ayudó a Ángela Aguilar a superar los efectos del hate?

Ángela Aguilar ha tenido que tomar mucha mucha terapia para contrarrestar la ansiedad que tenido en los últimos meses, ansiedad que incluso le impidió salir sola al súper; además, las críticas a su cuerpo es algo que pensó nunca vivir, e hizo un llamado a no hablar de los cuerpos ajenos.

"Fue muy difícil para mi, muy cruel para mi familia , para mis papás que han pasado por tantas cosas", se sinceró.

Ante esta situación, donde además proliferaron videos falsos de su cuerpo, Ángela decidió refugiarse en su matrimonio y en su familia, para poco a poco regresar y retomar su nueva vida.

"Tuve que cerrarme un poco, sentí que me tenía que guardar para sentir que seguía siendo mía y seguir sabiendo quién soy". expresó.

Reconoció que nunca antes con otra pareja sintió lo que ahora siente con su esposo, con quien ha formado un verdadero equipo.

"Mi esposo y yo somos un equipo, nunca había sentido eso con una pareja, que somos de verdad un equipo completo y duro; a favor de todos y en contra de todos, estamos aquí nosotros, eso me encanta".

Aguilar siente una profunda admiración por su esposo como cantante, y a eso se ha sumado la admiración que siente por el hombre que es y por cómo la ha acompañado en este proceso difícil para ella.

"Lo admiro por el hombre que es, por sostenerme tanto, que sí necesitaba mucho de él".

La nieta de Flor Silvestre admitió que no se puede pasar por lo que ella pasó sin tener una consecuencia mental, y en ese trance, Christian nunca la dejó sola, pues aunque ella siempre fue muy independiente, su esposo la tomó de la mano y le hizo ver que son un equipo, por ello fue vista en todos los conciertos de la gira de Nodal y a donde quiera que el cantante fuera.

Aunque dijo que no podía hablar sobre los procesos de Christian ante el hate, lo que sí enfatizó es que ha sido un apoyo mutuo y que él lo ha llevado muy bien, así como ha llevado muy bien a la familia.

