Andrea Legarreta es cuestionada sobre el supuesto nuevo novio de Galilea Montijo y así reaccionó la conductora

En días recientes circularon algunas fotografías de Galilea Montijo disfrutando de unas vacaciones en la playa, lo que llamó atención es que en dichas imágenes la conductora aparece de la mano de Isaac Moreno, un joven y atractivo modelo español con el que ha sido relacionada tras divorcio.

Si bien, Montijo ya había adelantado la posibilidad de ser vista en compañía de algunos amigos, el hecho de que tan sólo hayan pasado dos meses desde su separación ha hecho que los rumores de una presunta infidelidad comiencen a surgir. Hasta el momento, la tapatía se ha mantenido en completo silencio, lo que ha provocado que las personas cercanas a la presentadora estén siendo cuestionadas en busca de información; entre ellas su compañera de "Hoy", Andrea Legarreta.

Fue a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel, que la también actriz se detuvo durante unos minutos para atender a los medios de comunicación, y aunque siempre se ha mostrado bastante accesible, al escuchar el tema de su amiga, se negó a dar cualquier tipo de declaraciones.

Desde la ventanilla de su coche, Andrea estuvo atenta con los reporteros, pero no quiso hablar sobre la vida privada de Galilea: "No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella, ni de nadie más”, dijo. Pero, cuando alguien volvió a preguntarle sobre si veía feliz a su colega, fue mucho más tajante y sólo se limitó a expresar: “no tengo la menor idea”.

Legarreta, también fue cuestionada sobre su vida personal y si es que en algún momento ha pensado en buscar rehacer su vida con otra persona, esto después de que anunciara su separación de Erik Rubín, con quien lleva más de 20 años de matrimonio.

Pero, a diferencia de su amiga, ella aclaró que no está interesada en conocer a nadie, es más no siquiera tiene tiempo para hacerlo: "No tengo tiempo, ni ganas, tengo menos ganas que tiempo", agregó.





Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en 2002, a pocos meses de comenzar una relación, y en febrero pasado anunciaron que se separaban. Foto: Instagram





Andrea Legarreta se enfoca en el teatro

De lo que sí accedió a hablar, fue de los proyectos de teatro en los que participará próximamente y entre los que destacan una nueva versión de la obra "Vaselina", donde compartirá créditos con su todavía esposo y algunos de los exTimbiriches y el montaje “Los monólogos de la vagina”.

"Se van a sorprender no saben qué espectáculo van a ver, no puedo decir nada para que la gente cuando esté ahí diga: wow", finalizó.









