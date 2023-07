Anabella Queen sueña en grande

Anabella Queen es una influencer que apenas tiene 13 años pero ya sueña en grande.

La pequeña de origen venezolano está segura de que se quiere dedicar al espectáculo desde que tenía cuatro.

“Había un grupo de tres niños que se llamaba DJ teen y él manager de ellos era amigo de mi papá; siempre los acompañábamos a las grabaciones, a los shows, entonces a mí me gustaba mucho y un día le dije a mi papá que también me quería dedicar a la música y tanto él como mi mamá me apoyaron”, cuenta Anabella.

Ahora, con más de un millón de seguidores en Instagram y 900 mil en YouTube, no sólo se ha lanzado como cantante, sino que también es dueña de una marca de labiales para niñas y quiere seguir conquistando territorios.

“Me gustaría actuar en una serie donde yo sea la protagonista y que se haga grande, pero también sueño con que un día mi nombre esté en el paseo de la fama”.

En 2020 lanzó su primer disco Pequeña gigante y ahora va por una segunda producción en la que hace dueto con artistas urbanos mayores que ella, como su compatriota Reggi el auténtico, con quien hizo el tema “Finde”.

Lo que le ha dado popularidad, asegura, es ser auténtica.

“Mis papás siempre me dicen que hay que ser humilde, que luche por mis sueños y que nunca me rinda, pero sobre todo que nunca olvide de dónde vengo”.

Por eso, aún con la fama que ha ganado hasta ahora, trata de seguir teniendo actividades acorde a su edad, como la escuela.

“Cuando estoy en mi país, Venezuela, voy presencial y ya cuando viajo estudio online”.

Actualmente está de visita en México promocionando su música y para convivir con sus fans organizó un meet and greet con algunos seguidores en el que, además de convivir y comer, jugaron boliche en una plaza de la Ciudad de México.

“Me gusta hacer este tipo de dinámicas porque me ayuda a mí a pasarla más chévere cuando estoy de viaje, México ya es uno de mis lugares favoritos”.