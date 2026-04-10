Ana Sofía Wolfskill, una joven de 22 años, eligió seguir sus dos sueños profesionales: la psicología y la música, aunque el segundo se fue dando de manera natural gracias a su gusto por el canto.

La regiomontana comenzó a subir covers de sus bandas a TikTok en abril de 2021 y, tras un crecimiento importante en seguidores, llegó a oídos de varias agrupaciones como Motel, con quienes ya ha compartido escenario.

Este año Ana Sofi W, como la conocen sus 4.4 millones de seguidores en esa red social, aterrizará sus sueños.

El 16 de este mes lanzará su segundo disco, narcisista, y unas semanas después terminará sus estudios de psicología, así que mezclará de lleno sus dos pasiones.

El álbum está compuesto por 17 temas, incluidos sencillos como “lovebombing?” y “narcisista o bipolar?”, en los que enlaza sus experiencias con su conocimiento en psicología.

“He estudiado mucho, si eso le puede ayudar a una persona qué bueno”, detalla la joven cantautora sobre las letras de su nuevo disco.

“Es como si le estuvieras abriendo tu diario al mundo entero; para mí es un tipo de catarsis, pues yo ya lo viví, lo superé y si esto le puede funcionar a otra persona para salir de un lugar así o entender que no está sola”, añade.

Fusionada con Motel

Para Ana Sofi W, colaborar sobre el escenario con una agrupación que ya marcaba una época cuando ella apenas cumplía tres años, como Motel, es un sueño hecho realidad.

En especial, afirma, porque fueron sus integrantes, Rodrigo Dávila y Billy Méndez, quienes la buscaron.

“Nos seguíamos desde hace tiempo porque una vez yo subí un cover de ellos en TikTok y estaba ahí el follow. Luego me buscaron a través de amigos, me dijeron que les gustaba mucho mi voz y me invitaron a cantar en un show en vivo; así nació un poquito la relación, aparte de lo musical, también como amigos”, cuenta.

El nuevo álbum, según la cantante, se inspira en lo que sonaba en las radios a inicios de siglo.

“Es súper pop rock, muy dosmilero, tipo Avril Lavigne, Paramore, pero mucho más hacia lo pop; entonces es como una mezcla ahí muy cool”, detalla Ana Sofi W.

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