Ana Bárbara y la conversación que tuvo con Mariana Levy, cuando estaba embarazada de Paula

Ana Bárbara recuerda la relación que sostuvo con los hijos de Mariana Levy cuando llegaron a su vida, a los pocos meses de que su madre perdiera la vida, sin embargo, también revela que charló con la hija de Talina Fernández cuando todavía estaba embarazada de Paula y seguía siendo esposa de "el Pirru", pues en la época que la cantante se dio una oportunidad en el amor con el viudo de Mariana fue muy criticada y señalada, ya que llegó a especularse que la relación había iniciado desde antes de la muerte de la actriz.

En una entrevista que Mara Patricia Castañeda compartió en su canal de YouTube, Ana Bárbara revivió el complicado episodio que atravesó a mediados del 2005, cuando Mariana Levy falleció y ella comenzó a salir con José María Fernández "el Pirru", el viudo de la actriz. De acuerdo con la cantante de "Bandido", la primera vez que tuvo conocimiento de la existencia de "Pirru" fue en 1993, 12 años antes del fallecimiento de Mariana, época en la que Ana Bárbara llegó de su natal San Luis Potosí a la Ciudad de México.

Fue precisamente en la casa de Chantal Andere, media hermana del "Pirru" y muy amiga de la cantante, donde conoció al en ese entonces joven y aunque volvió a encontrárselo en diferentes eventos sociales, no habló con él sino hasta muchos años más tarde, en 2001, cuando Chantal se casó con Roberto Gomez Fernández. Entre los invitados a la boda se encontraban Ana Bárbara y, por supuesto, "Pirru" y Mariana Levy, su pareja en ese momento, que -además- estaba embarazada de su segunda hija, Paula, quien nacería tan sólo un par de meses después, el 19 de enero del 2002.

Fue entonces que cuando "Pirru" y Ana Bárbara se saludaron, la intérprete de "Bandido" tuvo la oportunidad de conversar con Mariana quien, recuerda, se encontraba en una etapa del embarazo muy avanzada: "Mariana embarazada de unos ocho, siete meses, no sé pero era una panzota, y me dijo: ´-Ay, por fin... estoy embarazada de una niña´, era de su Paula", confió a Mara Patricia.

Esa fue la conversación que entablaron Mariana y Ana Bárbara, sin que ninguna se imaginase que ambas sostendrían una relación con José María Fernández, quien, se reencontraría con la cantante luego de cuatro años, cuando Levy perdiera la vida trágicamente, en 2005. En ese momento, tuvo la oportunidad de darle el pésame a Pirru pero su relación no comenzó sino hasta un mes más tarde, tiempo en el que también conoció a los hijos que su pareja había tenido con la hija de Talina; Paula y José Emilio que, en ese momento, tenían 3 años y 10 meses, respectivamente.

Y aunque en esas fechas, la cantante fue víctima del señalamiento de la prensa, que insinuó que ella había sido la tercera en discordia entre Mariana y Pirru, Ana Bárbara se concentró en modificar su vida profesional para tener tiempo de criar no sólo a su primogénito, Emiliano, sino a Paula y José Emilio, a quienes vio siempre como sus hijos propios. De hecho, entre sus memorias recordó que la primera vez que vio a Paula, esta le preguntó si la podía llamar mamá, cuestionamiento que la dejó en shock pero, como ella tenía tres sobrinos que habían quedado huérfanos cuando su hermana falleció, atendió a la petición de la pequeña, diciéndole que sí.

Sin embargo, hubo alguien al que no le causó gracia que Paula llamara "mamá" a la cantante y ese fue Emiliano, su hijo mayor quien, confundido, no entendía cuál era el vínculo filial que existía entre su madre y los pequeños que acababan de integrarse a la familia.

"Imagínate Emiliano cuando escucha que la niña me dice mamá, llegó y me dijo Emiliano con tres añitos: ´-Mamá, ¿por qué esa niña te dice mamá? que no te diga mamá´", recordó. "Yo asumí un papel de mamá, entonces los dos comenzaron a decirme mamá desde muy chiquitos y Emiliano se tardó años en asimilarlo, pero ahorita ahorita mi hijo de 19 años me dice: ´-Mamá, wow lo que hiciste, perdón porque no pude entenderlo cuando yo estaba chiquito, no sabía cómo manejarlo'".

En ese sentido, la cantante también recordó que con Talina Fernández siempre sostuvo una relación respetuosa que, con los años, se convirtió en un vínculo familiar, pues para Ána Barbará la conductora es como una integrante de su familia, ya que, desde un principio, la "Dama del buen decir" se dio cuenta que las intenciones y buenos sentimientos de la intérprete, pues en vida, siempre agradeció el apoyo que le otorgó a sus nietos cuando más vulnerables se encontraban.

"Ella inmediatamente lo sintió, en el momento en que ella dijo: ´A ver, Ana llegó a sumar a la vida de mis nietos y no restar´, y yo creo que de ahí, naturalmente nuestra relación comenzó a ser muy muy muy bonita, es decir, yo la veo como parte de mi familia", remató.

