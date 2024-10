Amaia Montero rompió seis años de silencio musical. Y es que la que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh lanza por sorpresa una canción inédita que mantuvo guardada durante 10 años y que estuvo a punto de formar parte de su álbum "Si Dios quiere yo también" (2014).

Sin embargo, en ese momento decidió dejarla fuera. Durante las últimas horas, la cantante española de 48 años sorprendió a sus fanáticos al compartir en su cuenta de Instagram que este era el momento de publicar aquella canción, que tituló como "Tormenta perfecta".



En su red social compartió los recuerdos de aquel proceso de grabación del que fue su tercer álbum en solitario y contó por qué quiso dejar la canción afuera del disco.

"Un 9 de enero del año 2014, subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres. Conmigo llevaba 10 canciones debajo del brazo que había seleccionado tras muchos meses de composición. Pueden imaginar la energía tan especial de ese momento", comenzó diciendo en su publicación.

"El caso es que, cuando llegué a Kensaltown, me enamoré de todo lo que se respiraba en ese estudio, y esa magia que viví en ese tiempo se quedó grabada en 'Si Dios quiere, yo también', porque, como diría un gran amigo mío, 'todo se graba'", agregó. No obstante, relató que "de todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco".

Y sumó: "Cuando llegó el momento final de decidir el orden de las canciones, me topé con ella y, aunque se me rompió un poco el corazón, pudo más mi cabezonería de hacer un disco de 10 canciones, así que la dejé fuera".

Después contó que cuando alguien le preguntó si alguna canción había quedado fuera de "Si Dios quiere yo también", la artista les contestó que "muchas", pero que había "una muy especial, que estuvo a punto de entrar que se llamaba 'Tormenta Perfecta'".

"Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento", narró Montero y luego agregó: "Pasaron los años, 10 para ser exactos, y hace un mes me la encontré en un archivo y pensé: '¿…y por qué no?'. Pensé en ella y en ustedes. Era el momento de hacerles un regalo, compartirla con ustedes, porque me dan todo el amor del mundo y lo merecen todo".



El anuncio además de generar una gran emoción en sus fanáticos de ver volver a cantar a Amaia Montero, también generó shock en muchos usuarios por el título de la canción, ya que justo cuando la lanzó, inundaciones torrenciales azotaron España causando graves daños en Valencia, Málaga y Albacete.

Las consecuencias del temporal que ha provocado numerosas tormentas han sido devastadoras. Hasta el momento han muerto al menos 64 personas, varias se encuentran desaparecidas y los daños en dichas localidades son incalculables. El número de fallecimientos es aún provisional.

No obstante, en la Comunidad Valenciana, la más afectada, las autoridades han confirmado 62 víctimas en varias localidades y hay una cifra no precisada de desaparecidos, mientras que en Castilla-La Mancha se han encontrado dos cadáveres y hay al menos cinco personas sin localizar. Además, las inundaciones mantienen a decenas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades de la provincia de Valencia, y hay cortes del servicio de energía eléctrica.



Sin embargo, la intérprete de "Rosas" tenía previsto el lanzamiento de "Tormenta perfecta" sin saber que justo ese mismo día se iba a vivir una situación de esa magnitud en España, y que fue calificada este miércoles como "un fenómeno sin precedentes" por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

De hecho, la cantante lanzó la canción antes de que el temporal dejara las devastadoras consecuencias. Sin embargo, los usuarios, de todas formas hicieron ver la coincidencia.

"DANA (fenómeno meteorológico que afecta España) en la historia coincide con el lanzamiento de 'Tormenta perfecta' de Amaia Montero. El marketing y sus coincidencias"; "No sé qué me sorprende más, que Amaia Montero esté en pop base o el timing de sacar una canción que se llame 'tormenta perfecta' justo ahora"; "Que está señora se ponga a sacar una canción de 2024 que se llama 'Tormenta perfecta' justo ahora no puede ser más inoportuno", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.





