La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) condenó de manera enérgica los ataques militares realizados por el gobierno de Estados Unidos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela y rechazó cualquier intervención extranjera que vulnere la soberanía de los países y ponga en riesgo a la población civil.

El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado oficial publicado en Instagram, en el que la institución, encargada de los Premios Ariel, aclaró que su postura no implica la defensa de ningún régimen, sino que se sustenta en el respeto al derecho internacional.

“Sin defender a ningún régimen, rechazamos de manera categórica toda intervención militar extranjera y cualquier acción que vulnere la soberanía, ponga en riesgo a la población civil o profundice la violencia”, señaló la AMACC en el documento.

En el mismo texto, la Academia expresó su respaldo a la política exterior del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, la cual, indicó, ha sido consistente en promover la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La AMACC resaltó que, aunque la intervención ya se haya llevado a cabo, esto no la convierte en un acto legítimo, y sostuvo que el pueblo venezolano debe decidir su futuro sin la presencia de fuerzas extranjeras, sin imposiciones externas y sin amenazas de violencia.

“La soberanía no se ‘administra’ desde fuera; se ejerce libremente por quienes habitan el país”, se lee en el comunicado.

Para reforzar su postura, la institución citó una de las frases más emblemáticas de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Finalmente, la Academia hizo un llamado urgente al cese inmediato de las hostilidades y exhortó a la comunidad internacional a privilegiar la diplomacia y el diálogo por encima del uso de la fuerza.

“No a la guerra, sí al diálogo y a la autodeterminación”, concluyó el mensaje, fechado el 6 de enero de 2026 en Casa Buñuel.

