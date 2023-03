Rosa Gloria Chagoyán, Alejandra Ávalos, Angelo Diep y Alfredo Adame, encabezaron la conferencia de prensa para dar los detalles de la próxima celebración de la marcha del orgullo LGBT+, que se celebra año con año el 24 de junio, y dentro de la cual se siguen sumando personalidades y artistas para apoyar; algunos con presentaciones en el Zócalo capitalino después de la manifestación.

Quienes se pronunciaron durante la conferencia fueron Alfredo Adame, y Alejandra Ávalos quien llegó casi para finalizar el evento celebrado en una terraza de la colonia Polanco, que estuvo adornada con la bandera del orgullo en todo momento.

El primero en intervenir fue Adame, quien recién el año pasado se sumó a la manifestación, y dio como resultado la aprobación de muchos miembros de la comunidad al aparecer en una de las caravanas.

“La gente necesita que le inserten el chip en la cabeza que todos somos seres humanos”, expresó respecto a la idea que él tiene respecto a la comunidad.

Además, recordó algunos de los motivos por los que ha decidido apoyar públicamente esta causa, entre los que se encuentran las etiquetas de homofóbico que llegaron a ponerle: “En un programa quisieron decir que yo era homófobo, que yo era una persona que no soportaba a los homosexuales y a final de cuentas ese presentador terminó diciendo que él nunca había dicho eso pero así fue, quisieron poner a mi hijo en mi contra”, afirmó.

El polémico presentador también habló sobre el momento en el que su hijo Sebastián decidió contarle sobre sus preferencias sexuales, pero aseguró no haber hecho ni piensa hacer las paces con él, tras el conflicto por la separación con Mary Paz Banquells.

“Cuando mi hijo me lo contó se me salieron dos lágrimas y le dije te amo y el primero que te falte el respeto le parto la madre. No no he hecho las paces con él ni pienso hacerlas con nadie”, señaló.

A pesar de sus intentos por entrar a la política, el actor reprobó a quienes utilizan a la comunidad con el fin de hacer propaganda: “Ya se superó la barrera y lo que viene es no caer en la trampa de ser utilizados o ser botín de partidos políticos y seguir siendo quienes somos, seres humanos, son muchos los de la comunidad LGBTTI+ y van a ser más”, concluyó.

Alejandra Ávalos reconoce el apoyo de la comunidad en su carrera

Otras de las famosas que se unirá al Pride, es la actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien se dijo sumamente honrada de prestar su voz a favor de la comunidad y regresar un poco del apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera

“Es un honor ser aliada de ser vocera de las necesidades de los seres humanos, la libertad, la libertad de amar a quien uno quiera. Han sido aliados en mi carrera artística durante estos 40 años, siempre me he rodeado de un gran equipo, vestuaristas, productores, etc".

La marcha comenzará a las 10 am el 24 de Junio en el Ángel de la Independencia, para terminar en el Zócalo.

