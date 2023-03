Este miércoles se desató la polémica en redes sociales tras la fotografía que publicó el actor Ari Telch recordando a la actriz Rebecca Jones quien murió por complicaciones del cáncer de ovario la madrugada de ayer.

La imagen fue compartida a través de las cuentas oficiales de Instagram y de Twitter del histrión de 60 años con las siguientes palabras: “Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice, te quiero siempre Rebecca Anne Jones”.

A pesar de que la publicación la realizó con la intención de recordar el cariño que le tenía, la controversia surgió porque es una imagen sensual en donde él tiene la camisa desabrochada y la está besando mientras la toma de las manos.

Los cibernautas se lanzaron contra Ari por usar una imagen fuera de lugar:

"¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada? ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión? No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable". "¿No tenías otra foto digamos... más acorde con el respeto que la señora (y su familia) merecen en éstos momentos? Por eso no hay que combinar whisky con antidepresivos", se lee entre los reproches.

Tweet de Ari Telch para despedir a la actriz Rebecca Jones. / Foto: Twitter.

¿A qué se refiere la foto?

La fotografía corresponde a la telenovela “Imperio de cristal” que ambos protagonizaron en el año de 1994, transmitida en su momento en el entonces Canal de las Estrellas (ahora Las Estrellas) y que actualmente se puede ver a través de las plataformas de VIX+.

Éste fue un melodrama producido por Carlos Sotomayor en donde también participaron actores como Alejandro Camacho quien fue esposo de Jones, María Rubio, Kate del Castillo, Ignacio López Tarso, entre otros.

“Sofía Vidal asiste con su esposo Uriel y su hija Katia a una fiesta en la mansión de los Lombardo, dueños de una fábrica de cristales. Descubre por qué en esa fiesta su vida cambia por completo y se vuelve el blanco de muchos”, es la sinopsis de lo que se trata este drama de 60 episodios, de acuerdo con el mencionado servicio de streaming.

La historia se ha retransmitido en varias ocasiones por el canal Tlnovelas y se basó en la idea de Camacho y Jones, con la cual fue el regreso en las pantallas de María Rubio, tras haber hecho a la gran villana en “Cuna de lobos”.

Esta teleserie ganó siete premios TVyNovelas incluida la categoría principal de Mejor Telenovela, en donde también actuó Alejandro Tommasi, Cecilia Gabriela, Aaron Hernán, Emilia Carranza y Óscar Bonfiglio.

Ari Telch y Rebecca Jones trabajaron juntos. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

En la trama existen dos familias que luchan por ser el mejor en el negocio de cristal: los Lombardo y los Vidal, pero el empresario más poderoso es César Lombardo interpretado por López Tarso, quien tiene cinco hijos y que organiza una fiesta con sus rivales.

Durante esa reunión le llegará una sorpresa que le cambiará su vida, pues se da cuenta que Sofía, encarnada por Rebecca Jones es hija de un examor por lo que la protegerá, sin embargo la esposa de don César no le parece esta decisión y le trata de hacer la vida imposible.

El personaje de Alejandro Camacho le dice al de Jones: “esta señora se ha pasado toda la tarde coqueteándole descarádamente a mi padre”, refiriéndose al patriarca de la familia Lombardo.

Conforme avanza la convivencia entre los personajes Sofía y Julio, interpretados por Rebecca y Ari Telch, aumenta la atracción entre ellos y al poco tiempo se enamoran, aunque no todo será felicidad ya que un hermano de él también lucha por esta protagonista, pero no por amor, sino por interés.

Entre tantas escenas románticas protagonizadas por la pareja, es una de ellas la que ayer fue tendencia en internet, pues Ari Telech la compartió en sus redes para despedir a Rebecca; aunque la imagen disgustó a algunos cibernautas, otros consideraron que es una buena forma de recordar a Rebecca, pues en la foto se observa la buena interpretación de ambos actores.

