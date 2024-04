Ahora, un “meme” de muerte en el Senado

Asesores legislativos y cronistas parlamentarios del Senado, nos hacen notar que, en los más de 200 años de vida de ese órgano legislativo, nunca se había visto que argumentando el respeto a los llamados “usos y costumbres”, que se llegara al extremo de sacrificar en el recinto una gallina. Durante esta legislatura, en el Senado hubo agresiones verbales, groserías, descalificaciones, zacapelas, botargas y todo tipo de circo, pero el degollar y desangrar a una gallina en ofrenda por el Día de la Lluvia, en honor a Tláloc, acto organizado por el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, rebasa cualquier límite. Seguramente, el Poder Ejecutivo dirá que el sacrificio de la gallina no existió y que todo fue un meme, como el de la camiseta de muerte de Morena, o que, en todo caso, es un acto de “libertad religiosa”.

Descontentos ponen en riesgo votos para la 4T

Aunque la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, no deja pasar un solo día, o un solo mitin, sin llamar a que todos los votos sean por las y los aspirantes de Morena y sus aliados, para que además de ganar la presidencia también logren una mayoría calificada en el Legislativo, hay dentro de la autollamada Cuarta Transformación quienes están poniendo en riesgo este objetivo. Nos comentan que, ante la división que existe entre Morena y Partido Verde Ecologista, en diversos estados del país, la candidata doña Claudia tuvo que "tranquilizar" a simpatizantes que abuchearon a candidatas al Senado de la República por San Luís Potosí, entre ellas Rita Rodríguez, hermana de la secretaria de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez. Nos dicen que esta situación ya es revisada en el equipo de la campaña pues no es la primera vez que sucede.

¿Y el golpe de Estado que pretende dar Xóchitl?

En la casa de campaña de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, aseguran que la decisión del Tribunal Electoral de no recibir a la aspirante en el caso que acabó con el fallo de no “bajar” las mañaneras del presidente López Obrador, sienta un mal precedente. Consideran que se violentó el derecho de audiencia, y por ello lanzaron un extrañamiento a los magistrados que se opusieron a la reunión con la candidata y los presidentes del PAN, PRI y PRD. Qué no se supone que los magistrados y doña Xóchitl, como lo denunció el Presidente, estaban preparando un golpe técnico para que en caso de que ella pierda la elección, el Poder Judicial anulara los comicios. ¿Entonces la candidata y los magistrados no están aliados preparando un complot, como se dijo?

Insiste presidenta del INE en estar presente en el set del debate

Nos comentan que, por segunda ocasión, algunas consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida a la presidenta Guadalupe Taddei, estarían presentes dentro del set del segundo debate presidencial. Lo anterior, argumentando que el lugar es suficientemente grande para que su presencia no cause inconvenientes. Sin embargo, nos hacen ver que las representaciones de las candidaturas siguen firmes en que no quieren que estén al interior del set de Estudios Churubusco, sino únicamente el personal técnico y operativo indispensable para que se lleve a cabo. Veremos dónde termina el estira y afloja a días del debate.