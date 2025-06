Sin rodeos, Alfredo Adame cuenta que, cuando conoció a Ninel Conde, estuvieron a punto de vivir un romance, pese a que él estaba casado con Mary Paz Banquells, pues la atracción, que asevera que fue mutua, era tal que pensó que era la mujer indicada para tener un "desliz".

En entrevista con "Venga la alegría", el actor rememoró la época en que conoció al "Bombón asesino".

Era 1995 y a Ninel se le había presentado su primera oportunidad como actriz, en la telenovela "Bajo un mismo rostro", la que protagonizaban Christian Bach y Alfredo Adame.

Lee también: Alfredo Adame desmiente a su ex: Mary Paz Banquells no sostuvo relación incestuosa con su hijo

Mientras que el actor, que por ese entonces tenía 37 años, era el protagonista del melodrama, Ninel Conte tuvo una aparición muy pequeña, aunque eso no impidió que Adame no se percatase del gran atractivo y presencia de la entonces joven de 19 años.

Adame afirma que la actriz coqueteaba con él, a sabiendas de que tenía cuatro años de casado con la madre de sus hijos, Mary Paz Banquells.

"Estaba extreando en la telenovela, yo la vi muy guapa, nos echábamos ojitos, incluso me dio su teléfono, yo le llegué a llamarle alguna vez, ella me coqueteó, claro, y yo le coqueteé", afirmó.

Pese a que Adame llegó a pensar que era tiempo de tener un "affaire", no se atrevió a romper con la promesa de fidelidad a su esposa que, por esa época, ya había concebido a sus dos hijos mayores, Diego y Alejandro; a Sebastián lo recibirían tres años después.

Lee también: Fuera de "La casa de los famosos All-Stars", Alfredo Adame despotrica: "me siento mal de haber contribuido a este fraude"

"Estaba casado en ese momento, pero, así como la manzana de Adán y Eva, sí me llamó la atención, me gustó mucho, estaba guapísima, me llamaba la atención un desliz, además con una mujer tan guapa", reconoció.

Y, aunque en sus adentros deseaba tener algo con la también cantante, al final recapacitó, al caer en la cuenta de que era un hombre de principios y debía respetar su relación matrimonial.

"Simplemente vi que no iba a funcionar, pero estaba jovencita, yo sentí que no, o sea, yo no soy así, cualquier otro... se hubiera dejado ir", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc