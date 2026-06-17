El estreno del tráiler de "Shrek 5" en español latino generó debate entre quienes notaron que la voz del querido ogro verde sonaba diferente. La ausencia de una confirmación oficial sobre la participación de Alfonso Obregón llevó a varios seguidores a preguntarse si el actor volverá para la quinta entrega de la franquicia.

Horas después, Obregón reaccionó a los mensajes que inundaron sus redes sociales y confirmó que ya había visto el avance. "Sin comentarios. Me reservo mi opinión", escribió en Instagram junto a una animación de Shrek bailando.

El artista también agradeció las muestras de cariño e intentó tranquilizar a quienes expresaron preocupación por su no inclusión: "No pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida, pero de nuevo gracias por su apoyo, cariño y amor".

Foto: Captura.

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Alfonso Obregón había hecho una campaña para poder regresar como "Shrek"

La incertidumbre sobre quiénes formarían parte del doblaje latino existe desde hace más de un año. En febrero pasado, Obregón, que dio voz a "Shrek" en Latinoamérica desde el estreno de la primera película en 2001, lanzó una campaña digital para pedir el respaldo del público y demostrar a DreamWorks Animation el interés de los espectadores por escuchar nuevamente a las voces originales.

A través del hashtag #MiOgroFavorito, el actor invitó a los fanáticos a manifestar su apoyo con la esperanza de recibir una propuesta formal para volver a interpretar al personaje.

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En aquel momento también aseguró que únicamente buscaba condiciones justas para regresar al proyecto. "No voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien. No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo", expresó en un video publicado en Facebook.

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Además, solicitaba mayor participación en las decisiones técnicas y creativas relacionadas con su trabajo, así como una remuneración acorde con su trayectoria. Sin embargo, todo indica que sus peticiones no avanzaron.

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Eugenio Derbez, quien da voz a Burro en español latino, sí logró concretar su regreso. Meses atrás reveló que aceptó participar después de pedir acuerdos relacionados con el proceso creativo de la adaptación.

Más críticas hacia "Shrek 5"

La ausencia de Obregón no fue el único tema que atrajo la conversación. Algunos usuarios también expresaron su inconformidad con el estilo de animación para la nueva entrega.

"No se preocupe, don Alfonso, de todos modos está espantosa. Al menos usted estuvo cuando la saga era buena"; "Sin Alfonso no hay Shrek"; "Definitivamente los actores de doblaje son irreemplazables y quedó demostrado en el tráiler"; y "Siempre quedará en nuestras memorias la verdadera voz de Shrek, gracias por todo", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

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Otros seguidores, en cambio, prefirieron esperar al estreno de la película completa antes de emitir una opinión.