Robert Thurman, papá de la actriz Uma Thurman, y destacado académico, escritor y una de las mayores autoridades occidentales en el estudio del budismo tibetano, falleció a los 84 años. La noticia fue confirmada por Tibet House US, organización cultural que ayudó a fundar y que durante años promovió la preservación de la cultura tibetana en Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución informó que Thurman murió la mañana del 16 de junio en Woodstock, Nueva York. En el comunicado se destacó su legado como investigador, traductor y maestro, cuyas enseñanzas influyeron en generaciones de estudiantes y seguidores del budismo.

La publicación incluyó además el mantra tibetano “Om Mani Padme Hum”, una de las expresiones espirituales más importantes de esta tradición religiosa, asociada con la compasión y la figura de Avalokiteshvara.

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La familia del académico pidió respeto y privacidad durante este momento de duelo.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades vinculadas al ámbito espiritual y académico expresaron sus condolencias. Entre ellas, el profesor de meditación Ben Decker destacó la contribución de Thurman para acercar la sabiduría tibetana al mundo contemporáneo, mientras que el artista Alex Grey recordó su influencia dentro de la comunidad budista y cultural.

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A lo largo de su carrera, Robert Thurman desarrolló una destacada labor académica. Durante tres décadas ocupó la cátedra Jey Tsong Khapa de Estudios Budistas Indo-Tibetanos en el Departamento de Religión de la Universidad de Columbia, donde impartió clases hasta su retiro en 2020.

Su prestigio fue ampliamente reconocido. El diario The New York Times llegó a describirlo como el principal especialista estadounidense en budismo tibetano, mientras que la revista TIME lo incluyó en 1997 entre los 25 estadounidenses más influyentes.

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Además de su trabajo universitario, Thurman dedicó buena parte de su vida a la difusión de la cultura tibetana a través de Tibet House US, organización sin fines de lucro creada con el objetivo de preservar y promover las tradiciones, el arte y el pensamiento de esa región.

Uma Thurman, estrella de películas como "Pulp Fiction", "Kill Bill" y "Gattaca" aún no comparte reacción de lo ocurrido en sus redes sociales.

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