Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Alfonso Dosal, el gay en Hazlo como hombre y el jefe mafioso en Narcos: México, ahora se mete en la piel antagónica de alguien que hará sufrir a Diego Boneta.

Esto en el marco de la serie de superhéroes El Gato, ahora en posproducción para Prime Video, basada en el comic El Gato Negro de Richard Domínguez, sobre un joven que descubre que su padre era un justiciero en la década de los 70.

La historia inicia con el personaje de Boneta (Luis Miguel, la serie) regresando a México al sepelio de su padre y se topa con la familia al que él no pertenece (de la que forma parte el de Dosal), porque fue resultado de un noviazgo de su papá.

“Soy uno de los que se pregunta qué está pasando ahí. Mi personaje está viviendo su propia historia con unos villanos y cree que el El Gato viene a quitarle todo, es alguien que sólo ve su nariz y no más allá de ella”, revela Dosal.

Adriana Barraza y Paulina Gaitán forman parte del elenco. El cineasta Robert Rodríguez (Mini espías y Desperado) estuvo en los inicios de la preparación, para finalmente dejar la dirección en manos de, entre otros, Fernando Frías (Ya no estoy aquí) y Natalia Beristáin (Ruido).

La serie fue creada por Eric Carrasco (Supergirl), quien fungió como showrunner y productor ejecutivo junto con los coshowrunners Turi Meyer y Alfredo Septién (Stargirl y Smallville).

En su momento, Boneta aseguró por medio de un comunicado informativo que El Gato estaría construido en un universo que honra el género de superhéroes, sintiéndose épico y original.

“Puede resultar algo muy interesante; como toda historia de superhéroes hay villanos, antagonistas. Soy de los últimos que todo el tiempo está ensimismado en lo suyo”.

Recién el histrión estuvo nominado al Ariel por su trabajo en el drama Un actor malo, donde interpreta a un hombre que abusa sexualmente de su compañera en escena.

Dosal espera también el lanzamiento del cortometraje Tres aquí y once en Madrid, de la cineasta trans Celeste Nevares.

“Llegó con la historia, me gustó mucho y decidí producirlo, no se puede aún saber de qué es, pero si es importante que se escuchen esas voces”, apunta.

Durante 2025, apunta, hubo trabajo, pero a sus 40 años, afirma, se preocupa por elegir sus proyectos.

“Tengo una edad en la que no puedo hacer, hacer y hacer, sino que mis hijos me necesitan más en casa”, subraya.

