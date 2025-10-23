Más Información

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Durante la Alfombra roja de los , artistas de talla internacional como Peso Pluma, Laura Paisini y Danny Ocean, desfilaron previo a las .

Las estrellas de la música y el entretenimiento se reunieron en el James L. Knight Center de Miami, Florida para celebrar la cultura latina en el escenario.

Daddy Yankee regresa a los escenarios y está presente los Billboard Latin Music Awards 2025.

Daddy Yankee
Daddy Yankee

Jhay Cortez estará presente en Billboard Latin Music Awards

Jhayco desfiló en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Foto: Ivan Apfe/ AFP
Jhayco desfiló en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Foto: Ivan Apfe/ AFP

Xavi, uno de los exponentes de los corridos tumbados, estará presente durante la premiación y dará un pequeño show durante el evento.

Xavi presentará un número musical durante los Billboard Latin Music Awards 2025. Foto: Ivan Apfel/ AFP
Xavi presentará un número musical durante los Billboard Latin Music Awards 2025. Foto: Ivan Apfel/ AFP

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

