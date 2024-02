Alexis de Anda vive el proceso de regresar al teatro

Alexis de Anda no ha pisado un escenario teatral desde 2020, cuando la pandemia detuvo el proyecto en el que estaba, por lo que se enfocó en su faceta de standupera, pero ha llegado el momento de volver.

“Me hace sentir un poco insegura, aunque confío en el proceso y que soy una buena actriz pero sí hay nervios, porque hace rato que no me subo”, señaló la comediante, quien ha realizado varios especiales de stand up para plataformas, entre ellos Mea Culpa, LO y No somos princesas, entre otras.

Pero eligió para su regreso una obra con la que conecta perfecto, El proceso; la cual aborda la historia de Leo, un joven director que trata de ganarse un lugar en el teatro, pero aún no ha tenido éxito en ello, pero esta vez tiene todos los medios para realizar una puesta en escena y convoca a un elenco particular: Roberto, un joven e ilusionado actor principiante; Sara, una actriz que nunca triunfó, y Fran, una figura ya consolidada.

Nadie está ahí por casualidad y el proceso de este montaje no será nada sencillo.

“Conforme avanza la trama se va revelando porqué son ellos, las dificultades que se generan por cómo son y el pasado que han tenido. Cada uno llega con una situación especial, uno le va muy bien pero las plataformas lo tienen encasillado; otro está recién graduado, el mundo aún no le rompe el corazón y cree que todo sera exitoso a la primera; y la última es una actriz que tiene ocho años sin actuar, pero se ha dedicado a ser maestra de teatro infantil, por eso tiene miedo regresar”, explicó Alexis de la obra, la cual estrenará el 8 de marzo en La Teatrería.

Alexis dijo que si bien este montaje muestra el mundo del teatro y a sus actores, las dificultades que estos enfrentan cualquiera las puede vivir, porque son conflictos humanos inherentes a todos, como las inseguridades cuando comenzamos a hacer algo nuevo, las desilusiones y los desencantos.

“Es una obra ligera y muy divertida, pero también tiene unos momentos muy sensibles, vulnerables, donde también pueden soltar una lágrima viendo a estos personajes desnudar su alma; es algo muy catártico, porque al final es confrontarse. Esta historia puede callar a ese impostor que llevamos dentro”, destacó.

Como dos gotas de agua

De Anda tiene en sus manos el papel de Sara, esa actriz que tiene años sin hacer teatro, tal y como a ella le ha pasado, por lo que tienen mucho en común, como la sensibilidad y el tomarse las cosas de manera personal.

Además la gente podrá dar un vistazo de lo que sucede previo a que se levante el telón, descubriendo las dinámicas que hay entre los actores y el director, lo cual puede hacer placentero o no el proceso de montar una obra.

“De pronto hay que batallar con los egos, yo sí he estado en obras de teatro que han pasado cosas como en esta historia, de que tienes un actor famoso que quiere hacer las cosas a su manera y hay que aprender a manejarlo, a no ceder y poner límites”.

En el elenco están Alonso Iñiguez, Angie Bauter, Toño Alcántara y Jhans Rico, bajo la dirección de Eduardo Córdova.