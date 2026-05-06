Cinthia Aparicio y Alexis Ayala comparten video en el que aparecen juntos, a sólo seis días de que el actor anunciara su separación pues, como bien dijo en la exclusiva que concedió a una revista, ya no serán visto como pareja pero sí como socios.

Aún cuando eran pareja y eran cuestionados acerca de ¿qué pasaría si su relación terminara?, ambos ofrecían respuestas muy racionales, a través de las que afirmaban que no deseaban atar al otro y que, gran parte del amor, era respetar la decisión de su pareja, si esta decidía irse.

Y, por lo que Ayala dijo, en la entrevista que concedió a "Hola", para dar a conocer la ruptura, fue Cinthia quien habría decidido que, lo mejor, era separarse.

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Otro de los pormenores de los que habló fue que, a pesar de que separarían sus caminos, desde una perspectiva amorosa, aún había una razón que los unía; los negocios que comparten pues, cabe destacar que, en producciones teatrales como "Las mujeres son de Venus y los hombres, ni madres" trabajan juntos, donde ella funge como directora y actriz y su esposo es su coprotagonista.

Por ello, no sorprendió que ayer, martes 5 de mayo, compartieran un video donde aparecen juntos.

La primera en subirlo fue la joven actriz, posteriormente, el actor lo respoteó en su cuenta de Instagram.

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En el clip, grabado por Ayala con su celular, capta desde el espejo que su expareja se encuentra justo detrás de él, en lo que parece ser un camerino en el que están preparándose; posteriormente, el actor hace zoom a Cinthia, quien al percatarse de que está siendo grabada, saluda al actor y este responde agitando su mano.

Sin tener ningún sustento para aseverar que aparecerán de nuevo en una telenovela juntos, Aparicio compartió, en otra historia, en donde ya aparece con el cabello arregladoque estaba preparándose para personificar a "Isabel Mandujano".

La relación entre los actores comenzó en 2021, cuando se conocieron en el set de la telenovela de Televisa, "Si nos dejan", pero fue en uan reunión en casa de Alexis donde surigió la conexión entre ellos; en noviembre del 2023, se casaron, en una boda religiosa, oficiada en la Basílica de Guadalupe, el festejo se llevó a cabo en el Casino Español.

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