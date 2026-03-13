Obscuridad, las pantallas del Auditorio Nacional se encienden y la nave espacial de Aleks Syntek arranca cerca de las 21:00 en una travesía que fue desde sus inicios hasta el futuro.

La noche inició con varios de sus grandes éxitos como “Tú necesitas” y “Historias de Danzón” antes de dar un salto temporal y develar lo que será la portada de su próximo disco “Zen”, con el que busca ir en contra de los “males” de la música actual

El cantante detuvo su show para invitar al pintor responsable de la obra, mismo que mencionó, descubrió en Instagram y le confió la tarde al punto de no verla antes de mostrársela a sus fans en la tarima.

“Es la antítesis de todo lo que está de moda, de lo que se está diciendo en las letras actuales, es todo lo contrario a la misoginia, a la agresión, al uso de drogas, a todo eso, esto es espiritualidad, esa cerca de Dios, eso tan cerca de tu corazón”, explicó.

El concierto estuvo lleno de emotividad, pues, además de esto, cuando interpretó “Corazones Invencibles” en medio del público, dedicó el tema a niños con cáncer que se encontraban en el lugar gracias a una fundación.

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El concierto de @alekssyntek_ofi estuvo lleno de emotividad, como cuando interpretó “Corazones Invencibles” en medio del público, dedicó el tema a niños con cáncer que se encontraban en el lugar gracias a una fundación

Video: César González/EL UNIVERSAL. https://t.co/EUDe1566Oh pic.twitter.com/ST3bTOCXPe — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 13, 2026

Tal como Syntek prometió desde su presentación, la noche estuvo repleta de aquellas canciones que lo consagraron como uno de los músicos más representativos del país a lo largo de sus ya 35 años de carrera.

Sin embargo, dejó espacio para rendir tributo a una de las leyendas nacionales como José José, de quien reversiono uno de sus grandes éxitos que fue escrito por Rafael Pérez Botija.

“Muchos saben y otros no que en México ha habido Monarquía y esta canción se la quiero dedicar a uno de los grandes nobles de la historia mexicana”, dijo antes de “Preso”.

Los invitados tampoco faltaron, Sandoval y Kalimba subieron al escenario para “Sexo, Pudor y lágrimas”, además de varias afortunadas fans que tuvieron un concierto privado en la tarima con “Te soñé”.

Aleks Syntek con Sandoval y Kalimba durante su concierto en el Auditorio Nacional. Foto: César González.

Luego de casi dos horas la nave de Aleks Syntek se detuvo para que él bajara del escenario no sin antes deleitar al público con “El ataque de las chicas cocodrilo” y “Viviendo de noche” cerca de las 23:00.

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