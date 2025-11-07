"Ventaneando" tuvo acceso a un video donde Aleks Syntek habla de la crisis familiar y personal que está atravesando, luego de que dos de los músicos de su equipo se encargaran de dar a conocer la versión de que ha estado engañando a su esposa, Karen Coronado, por años, situación que habría desencadenado su posible divorcio y la desaprobación de sus dos hijos, Natalia y Matías.

Apenas ayer, jueves 6 de noviembre, el músico dio a conocer que su gira, por sus 35 años de trayectoria, sería pospuesta, en lo que restaba del 2025, para resolver asuntos de su salud y, hoy, Pati Chapoy -junto a su equipo- dio a conocer que se trataría, debido a que, Aleks habría tomado la decisión de internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fenix por el complicado momento que atraviesa.

El músico acusa a Javier Calderón, con quien trabajó por años, y a su esposa, Valeria Cox, de impulsar una campaña en su contra, luego de poner, supuestamente, a todo su equipo de músicos en su contra y la que, afirma, ya está teniendo consecuencias, ya que su esposa y sus hijos han decidido alejarse de él, luego de que afirmaran no sólo que sostuvo una relación extramarital, sino que acosaba a varias jóvenes, algunas de ellas, presuntamente, menores de edad.

"Javier Calderón es un gángster de la música, me extorsionó, qué huev*s, no me voy a vengar, no voy a hacer nada de lo que les dije que iba a hacer porque no soy así, voy a ver como salgo de esta, me va a costar como un millón de pesos, no les voy a hacer nada", expresó en el video presentado en el vespertino.

En el programa también mostraron un video que, aparentemente, habría enviado a su grupo de músicas, del grupo Mona Lisa, a quienes les pide disculpas si, en algún momento, las hizo sentir incómoda, pero que pedía, piadosamente, que dejaran de exhibirlo públicamente, estaba acabando no sólo con su imagen, sino con la estabilidad emocional de su familia.

"Chicas, a cada una, les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes, estoy desesperado, cuando se meten con el hijo de alguien, uno como papá, se siente a otro nivel, de entrada, ¿la reputación de mi esposa dónde queda?, cuando el escándalo ese dice que yo tengo un harem de viejas y no sé qué, que soy el más lujurioso, ok... está bien, mi esposa, ¿ella qué culpa?, 'mis hijos?, lo que les están diciendo en la escuela; me llamó llorando Matías, me llamó llorando Natalia, yo no juego a ese nivel, me destrozaron la vida, me dejaron sin familia, ¿me lo merezco?.

También envió un mensaje directo a su exbaterista, Ivette Gómez, quien responsabilizó de esparcir el rumor de que estaba acosando a una joven a la que se refería con el nombre de Dania.

"¿Qué hice tan mal, Ivette, para que me odies así?, ´ay es que le tirabas la onda a Dania, ay estabas acosando a Dania", dijo arremedando la voz de la joven y remató:

"No, wey... yo así no juego, neta yo no entiendo nada porque yo les di todo mi amor, las he amado como nadie en la vida, yo jamás cre+i que me harían esto, cada quien su karma".

