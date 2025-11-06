Más Información

anuncia que su "Total Syntek 35 aniversario" será , hasta que su salud mejore pues, si bien, el músico no dio detalles acerca de la situación que enfrenta, dijo que su decisión de reagendar las fechas de sus conciertos está marcada por una recomendación médica.

A sólo unas horas del show privado que el multiinstrumentalista ofrecería en Tlanepantla, dio a conocer, a través de sus redes sociales que, las fechas que restan de su tour tendrán que esperar pues, antes, se encargará de resolver un tema de salud.

"Con profundo respeto y agradecimiento por el apoyo que me han brindado a lo largo de 35 años de carrera, quiero comunicarles que, por recomendación médica, y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos, agendados para 2025", escribió.

Hasta el momento, el músico desconoce en qué fechas se reprogramarán los 9 shows -pues uno de los 10, está agendado para 2026- que ya tenía pactados, algunos de ellos, fuera de México; en diciembre ofrecería dos conciertos en Colombia y dos más en Guatemala, pero pidió a sus fans estar al pendiente de sus redes sociales, a través de las que se dará el aviso.

"Agradezco profundamente su comprensión y apoyo, e invito a todos los asistentes y seguidores a mantenerse atentos a mis redes sociales oficiales, donde se anunciarán próximamente las fechas de los eventos".

Aclaró que, aquellas personas que ya cuentan con sus boletos, estos seguirán siendo válidos para cuando se conozcan las nuevas fechas y también explicó que quienes quieran su dinero de regreso, podrán obtenerlo.

"Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. También estará la opción de reembolso con la boletera donde adquirieron el boleto, para quienes así lo deseen".

Finalmente, Syntek refrendó su compromiso con el público, mismo que lo concita a recuperarse por completo para entregar un show de calidad a sus seguidores que, este año, lo han acompañado en la celebración de 35 años de trayectoria.

"Siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí al público y seguidores, por ahora mi salud y mi bienestar son prioridad, pronto regresaré más fuerte y seguiré trabajando con el mayor compromiso para ofrecerles un espectáculo con la calidad que merecen", ahondó.

Estos son los conciertos que Aleks Syntek pospondrá en México

6 de noviembre / Tlanepantla (Estado de México)

16 de noviembre / Coscomatepec (Veracruz)

29 de noviembre / Xalapa (Verecruz)

18 de diciembre / Mérida (Yucatán)

