Luego de malestares estomacales que llevó al cantante Alejandro Fernández a cancelar un par de fechas en Estados Unidos a inicios de septiembre parte de su gira “De Rey a Rey” dedicada a homenajear a su padre “El charro de Huentitán”, Vicente Fernández, el intérprete está preparado para su esperado concierto en el Estadi GNP en la capital del país este 4 de octubre.

El concierto de “El Potrillo” en este recinto será el último show de su gira en la capital que ya conquistó a la CDMX en cuatro fechas previas en la Plaza de Toros México, en donde reunió alrededor de 200 mil espectadores y donde reafirmó el gusto del público por el regional mexicano, en este caso las rancheras.

Alejandro Fernández y su gira “De Rey a Rey” comenzará alrededor de las 21:00 horas aunque las puertas del recinto se abrirán algunas horas antes, si tienes la intención de ir a este imperdible concierto tienes que considerar algunas cuestiones.

Lee también: Cayetana, la nieta de Alejandro Fernández sorprende al dar el Grito en Las Vegas

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP se ubica entre la avenida Churubusco y el Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y hay varias maneras de llegar al recinto.

Por transporte público puedes llegar por Metro, la más directa y fácil, por la línea 9 o la color café y descender en la estación Ciudad Deportiva o Velodromo, dependiendo tu acceso. Igualmente puedes acercarte a la puerta 15 del Estadio GNP por metrobus en la estación UPIICSA o Iztacalco

Si tu opción de transporte es en auto particular, taxi o alguna aplicación de transporte, lo más recomendable es llegar temprano para alcanzar estacionamiento o evitar el embotellamiento, Dentro del GNP hay varios estacionamientos en las distintas entradas 7, 8, 9 y 15, también se comparte el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Alejandro Fernández?

Objetos permitidos: lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones en empaques individuales cerrados, medicamentos con receta, binoculares, maquillaje, sombreros, gorras, banderas sin asta de máximo un metro de largo, gel antibacterial, bloqueador solar en envases pequeños, bolsas y mochilas pequeñas, bolsas de mano pequeñas, cangureras.

Objetos prohibidos: cámaras profesionales de foto o video, accesorios para cámaras como bastones para selfies, tripies y estuches, dispositivos electrónicos grandes como laptops y tabletas, alimentos y bebidas, paraguas o sombrillas, rayos láser, cadenas o joyería con picos, drones, medicamentos de venta libre, aerosoles, cigarros, vapes, encendedores, drogas o sustancias ilegales, armas punzocortantes o de fuego.

rad