“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Cada vez más mujeres en el mundo del libro

pospuso dos conciertos en Estados Unidos, como parte de su gira "De Rey a Rey", debido a un problema de salud que lo mantendrá en reposo al menos cuatro días.

Así lo informó el cantante de 54 años a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informó el cambio de fechas de sus conciertos en Dallas y El Paso, Texas debido a que padece salmonelosis.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, se lee.

La salmonelosis es una infección intestinal causada por la bacteria Salmonella, que se transmite por alimentos o agua contaminados, o a través del contacto con animales infectados. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y cólicos abdominales, los cuales suelen desaparecer en pocos días sin tratamiento.

"El Potrillo" está en plena gira mundial "De Rey a Rey", un homenaje a su padre Vicente Fernández fallecido el 12 de diciembre de 2021.

El par de conciertos que pospuso, se llevarán a cabo en octubre, mes en el que también ofrecerá conciertos en Colombia.

"Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas", escribió; el cantante adjuntó en redes el documento donde se constata su diagnóstico médico.

Alejandro Fernández comparte que fue diagnosticado con salmonelosis.
