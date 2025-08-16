Más Información

La salud de ha estado en la mira de sus seguidores en las últimas semanas. El 24 de julio, la cantante publicó un comunicado en Instagram tras una intervención médica realizada después de su concierto en Monterrey, aclarando que su ingreso no era grave y que sus conciertos programados para 2025 serían reprogramados para 2026.

Sin embargo, el 15 de agosto, se dio a conocer que Alejandra volvió a ser hospitalizada, lo que generó mensajes de apoyo de sus fans y preocupaciones sobre su estado de salud.

En el programa "Ventaneando", la conductora Jimena Pérez “La Choco” reportó que la cantante supuestamente fue atendida por una operación de hernia, aunque no se ofrecieron más detalles sobre su estado.

Imagen médica y apoyo de los fans

Hoy 16 de agosto, Alejandra compartió una fotografía médica en la que se observa la palabra “Titanio” junto a lo que parece ser su cadera. La cantante ha explicado en ocasiones anteriores que posee prótesis de titanio en ambas caderas, un problema que ha sobrellevado gracias a su activa carrera musical.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación:

“Esa es mi reina, que te recuperes”, “Diosa vestida de titanio”, “En oración por ti”, “Fuerza mi rockera” y “Siempre reina de nuestros corazones”.

La "Reina de corazones" no especificó si está bajo observación médica.

Prótesis de titanio: un historial complicado

Los problemas de Alejandra comenzaron en 2009, tras una intervención estética para aumentar sus glúteos, que derivó en fuertes dolores e infecciones por biopolímeros. A lo largo de los años, se sometió a múltiples cirugías para retirar estas sustancias y, en 2013 y 2016, recibió prótesis de titanio en ambas caderas.

En 2022, durante la gala por la Herencia Hispana en Washington, la cantante sufrió un fuerte dolor de cadera que requirió hospitalización y atención especializada. Hasta la fecha, ha superado más de 40 procedimientos quirúrgicos, manteniendo su carrera y su pasión por la música a pesar de las dificultades.

