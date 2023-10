Alejandra Guzmán manda mensaje a Michelle Salas tras no ser invitada a la boda de la modelo

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, reunió a varias personalidades del mundo del espectáculo en su exclusiva boda con el empresario Danilo Díaz, celebrada el fin de semana en una finca en La Toscana Italiana. Entre los asistentes se encontraban su madre, Stephanie Salas, y su abuela, Sylvia Pasquel, ambas miembros de la familia Pinal. Sin embargo, en los meses previos a la esperada celebración, surgieron especulaciones acerca de la no invitación de su tía, la rockera Alejandra Guzmán, pese a la relación cercana que mantuvieron en el pasado.

También se rumoreó que el "Sol", el padre de la novia, no asistiría debido a su intermitente presencia en la vida de la joven, aunque finalmente sorprendió a todos llegando en helicóptero.

Lee también: La serie de ciencia ficción de HBO Max que te atrapará de inicio a fin

Pero entonces, ¿por qué Guzmán no fue invitada a la celebración? A finales de septiembre, Marypaz Banquells, media hermana de la actriz Sylvia Pasquel, sugirió que la diferencia de edad entre la abuela y la tía de Salas podría haber sido uno de los motivos detrás de la no invitación, ya que no compartieron mucho tiempo juntas.

Banquells comentó: "Cuando Sylvita se convirtió en mamá de Stephanie, Alejandra y Luis Enrique estaban recién nacidos. Entonces, sí, hay una gran diferencia de edades que influye. Sylvia se casó muy joven, a los 18 años, y se fue con su marido". Pero, con el tiempo, ambas han estado envueltas en diversas polémicas, lo que ha llevado a algunos fanáticos a creer que podría haber problemas no resueltos entre ellas.

Las declaraciones de Banquells cobraron relevancia después de una entrevista con Paty Chapoy, en la que la intérprete de "Yo te esperaba" afirmó que Pasquel no permitía que se escuchara su música en casa, al igual que la música del famoso padre de la modelo. "Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel, pero a mí me vale mad..., yo tampoco veo sus novelas," compartió Guzmán.

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados se casaron este fin de semana en la Toscana italiana. Fotos: Instagram

¿Alejandra Guzmán reaccionó ante la boda de Michelle Salas?

Poco después de que terminaran los tres días de celebración de Danilo y Michelle, Alejandra publicó una imagen controvertida en sus redes sociales en la que aparecía junto a su madre, la primera actriz Silvia Pinal. La fotografía se volvió controversial, ya que la cantante hizo un gesto obsceno con la mano derecha, situación que sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia las celebridades invitadas a la pachanga y otros la tacharon de estar "ardida."

Hasta el momento, Alejandra no ha abordado públicamente el tema ni ha confirmado ni negado si su gesto tenía algún mensaje dirigido a su familia.

Además, mientras la modelo se dirigía al altar, esta realizaba un concierto en la Arena Monterrey para celebrar sus 35 años de carrera artística.

Lee también: El drama en Netflix basado en un aclamado libro apto solo para mayores de edad

El mensaje de Alejandra Guzmán a Michelle Salas

Después de la situación que envolvió a algunos famosos de la dinastía Pinal, la intéprete de "Yo te esperaba" fue captada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México el domingo, tras su regreso de Monterrey.

Cuando se le preguntó si había sido invitada a la boda de Michelle, esta respondió: "Estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando. Pero tengo trabajo, mi amor." Asimismo, expresó su alegría por la nueva etapa de la modelo: "La amo y le envío un beso a Michelle, que tenga el día más feliz de su vida. Me da mucho gusto que esté feliz, eso es lo más hermoso de la vida."

No hizo declaraciones sobre si la participación de Sylvia tuvo alguna influencia en su no invitación, pero sí destacó lo maravilloso que fue que Luis Miguel pudiera acompañar a Michelle en un momento tan especial: “Hay que echar buena onda, yo creo que eso es lo más maravilloso: que te puedas casar y puedas ser feliz en la vida. Hay que brindar para que sean felices”, concluyó la llamada "Reina de corazones".

*Con información de Ernesto Buitron News

Lee también: Le llueven críticas a Alejandra Guzmán por publicar polémica foto a horas de la boda de Michelle Salas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.