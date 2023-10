Le llueven críticas a Alejandra Guzmán por publicar polémica foto a horas de la boda de Michelle Salas

La boda de Michelle Salas se convirtió en uno de los eventos más importantes de este fin de semana, pues el evento no solo reunió a grandes personalidades en un mismo lugar, también a algunos de los miembros de la familia Pinal, entre ellos Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, con Luis Miguel, el famoso padre de la novia.

Pero la asistencia de "El Sol" no fue lo único que llamó la atención sobre este exclusivo enlace, la lista de invitados se convirtió en todo un tema de conversación, pues se dio a conocer que entre los afortunados no se encontraba el nombre de Alejandra Guzmán, tía de Michelle y con quien, durante algún tiempo, mantuvo una relación muy cercana.

Las razones de la ausencia de la rockera, son demasiado sencillas y complicadas a la vez, pues se cree que los problemas que existen entre esta y su hermana, "La Pasquel", habrían influido para que no recibiera invitación. Pero, polémica como es, Alejandra no se quedó de brazos cruzados y a unas horas de que su sobrina llegara hasta el altar, ella hizo una controvertida publicación en redes sociales que muchos aseguraron iba dirigida a la joven y provocó que los usuarios la tacharan de "ardida".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Eternamente bella" publicó una fotografía en la que aparece con su madre, la primera actriz Silvia Pinal, y todo hubiera quedado hasta ahí de no ser porque se le puede observar haciendo una señal obscena con la mano derecha.









"Caracoles", fue la breve pero contundente palabra con la que "La Guzmán" acompañó la imagen y que le generó cientos de críticas: "Así o más ardida", "Luego por qué no la invitan, finísima persona", "Si no te invitaron a la Boda es por tu comportamiento y mala actitud", "Que necesidad de la grosería, teniendo a tu Señora madre a un lado", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo fue en contra de la cantante, varios de sus seguidores salieron a defenderla y hasta felicitarla por tomar la situación con bastante humor y no dejar de lado su personalidad irreverente: "Tengan su boda", "Una de las mujeres más bellas de México y adelantada a su época", "Hasta Italia los caracoles", "Eres tremenda Ale", "Brillas sola, no te hacen falta", agregaron.





¿Que hizo Alejandra Guzmán durante la boda de su sobrina?

Pero el no recibir invitación no afectó tanto a la llamada "Reina de corazones" pues ya tenía un compromiso agendado y que resultó ser de los más importantes de su carrera.

Al mismo tiempo que Michelle se casaba, Alejandra ofrecía un concierto en la Arena Monterrey para celebrar sus primeros 35 años de carrera artística. El lugar lució completamente abaratado y, de acuerdo con las publicaciones de la artista, fue una noche mágica que se quedará en su mente y corazón por el resto de su vida: "Que increíble noche de 35 años. Gracias a todos los rockeros que ayer me regalaron una noche inolvidable", escribió.

Pero ella no fue la única de su familia que no fue requerida, su hija, Frida Sofía y la actriz Silvia Pinal tampoco asistieron al enlace. La primera por las fuertes declaraciones que llegó hacer en contra de Salas, donde la señalaba de, presuntamente haber robado a Pinal; mientras que la segunda no pudo viaja por su estado de salud.





