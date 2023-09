Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de Michelle Salas, confirma Marypaz Banquells

La boda de la modelo Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, ha generado gran revuelo desde su anuncio. La expectativa por conocer la lista de invitados a esta esperada fiesta es alta. Sin embargo, entre los nombres de los posibles asistentes, hubo uno que llamó la atención desde el principio: Alejandra Guzmán, quien reveló en una entrevista el pasado 15 de septiembre que no había recibido su invitación.

¿Alejandra Guzmán: una relación distante con la abuela de Michelle Salas?

Las especulaciones sobre la distancia entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, la abuela de Michelle Salas, han sido tema de conversación durante un largo período. Incluso la conocida como "Reina de Corazones" reconoció que su relación con la actriz no ha sido cercana, supuestamente, por la diferencia de edad.

En una conversación con reporteros, Alejandra comentó: "No es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre". Estas declaraciones se llevaron a cabo mientras se encontraba en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza el Día de la Independencia de México.

La diferencia generacional entre estas medias hermanas es notoria, ya que Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal y Rafael Banquells, mientras que Alejandra es la hija de Enrique Guzmán. La brecha de 18 años sería un factor influyente en la dinámica de su relación.

A pesar de la explicación proporcionada por Alejandra, los fanáticos especulan que podrían existir otras tensiones internas que llevaron a que no fuera invitada a la futura celebración de Salas con el empresario Danilo Díaz, puesto que durante una entrevista con Paty Chapoy, Alejandra contó que Sylvia "prohibe" sus canciones en su hogar: “Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel, pero a mí me vale mad…, yo tampoco veo sus novelas", dijo.

Marypaz Banquells sale en defensa de Sylvia Pasquel

Ante la polémica desatada por las declaraciones de Alejandra Guzmán, Marypaz Banquells, media hermana de Sylvia Pasquel, salió en defensa de la famosa y desmintió algunas de sus afirmaciones en una entrevista con "Ventaneando".

Entre ello, la actriz confirmó que la voz de "Yo te esperaba" no fue invitada a la boda de Michelle.

Marypaz también destacó la diferencia de edad como uno de los posibles motivos detrás de la no invitación. Explicó: "Cuando Sylvita se estaba casando, cuando Sylvita se convirtió en mamá de Stephanie, Alejandra y Luis Enrique estaban recién nacidos. Entonces, pues sí, hay mucha diferencia de edades que te marca. Sylvia se casó muy joven, a los 18 años, y se fue con su marido. Tuvo a su hija y empezó a construir su vida, mientras ellos estaban en casa de su mamá recién nacidos".

Por otra parte, también fue cuestionada sobre la prohibición de las canciones de Alejandra en casa de Sylvia. "Yo estuve en Acapulco con Silvia, y oímos a Alejandra, así que eso está en duda… oye, ¿pues cómo no?, si canta muy bien y tiene buenas canciones, ¿por qué no oírla?", expresó Marypaz.

Hasta el momento, Michelle y Silvia han optado por mantener silencio ante la controversia que rodea la lista de invitados a la boda.

