Ni la fama ha ayudado a Kenia Os a superar su peor miedo

Hoy en día la cantante Kenia Os se ha ganado un lugar en la industria musical, tanto por su talento, como por su simpatía, que ha sembrado en las redes sociales, producto de su persistencia y las ganas de hacerse un nombre con su trabajo.

Pero, a pesar de todo el éxito que tiene ahora, con millones de seguidores en redes sociales, existe algo que le tiene pavor: la oscuridad, razón por la que prefiere dormir acompañada siempre, ya sea por alguien de su equipo de trabajo o alguien más.

“Toda mi vida le he tenido miedo, desde que tengo uso de razón, es un misterio en mi vida el porqué le tengo tanto miedo a la oscuridad, sentir el vacío de no ver, soy muy sensorial; nada me lo ha generado”, confesó.

Otra razón de esta fobia es porque siente que alguien se le queda viendo por eso deja la luz del baño prendida y aclara que esto hace que tenga el sueño ligero “ no duermo, dormito”.

“Duermo con alguien de mi equipo siempre, cuando está alguien digo ‘no nos van a molestar’”, señaló durante la entrevista con Yordi Rosado.

Siempre ha tenido clara su vocación

Desde temprana edad, en la secundaria, tenía claro que su vocación era estar frente a los reflectores, aunque no se esperaba lo que el destino le tenía preparado.

“No me veía en nada que no fuera estar frente a las cámaras, conduciendo, los escenarios, con el público, comunicando, era lo único que veía en mi vida, porque desde chiquita me gustaban los medios de comunicación, pero veía que era algo imposible para mí”.

En su momento, expresó que veía a Yuya, Werevertumorro y Caeli -youtubers reconocidos- como modelos a seguir, así que pensó “también puedo llegar como ellos, que venían de estados donde no hay muchas posibilidades”, dijo la originaria de Mazatlán.

Así que en una Navidad pidió de regalo una cámara de video y ella misma armó un set con luces y un fondo con tutoriales de YouTube, mientras que buscaba qué nombre artístico ponerse, pues no quería que la confundieran con el reggaetonero Ozuna, pues el segundo apellido de ella es Osuna.

“Lo primero que grabé explicaba lo que verían en mi canal, según yo: maquillaje, retos, tendencias. Era raro que alguien se dedicara a esto daba cringe (pena ajena), se burlaban de mí, sí me importaba, no sé por qué se reían, pero no podía explicarles cuál era mi sueño, no me iban a entender y me iban a tachar de loca; en la primera semana ese video lo vieron 10 mil personas”.

Se considera una persona persistente, quien mientras más le digas “no puedes” más aferrada estará. En la actualidad ya con fama sí le han afectado las críticas, pero cuenta con su equipo, familia y su psicóloga que la soporta en todo momento.

Fue una joven rebelde

En la etapa de la secundaria fue muy rebelde, muy coqueta, contó, aunque le tenía mucho respeto a su abuela y a la educación que le daba.

“Yo era el terror de las perfectas, nunca hice nada malo, ni me metí en problemas muy graves, pero de repente contestaba feo, me pintaba las clases, no entraba, reprobaba materias, pero fui muy tranquila. Mi abuela me decía: ‘si andas besuqueándote por ahí te saco de estudiar, yo le tenía pavor, si me gustaba un niño, lo terminaba a los tres días”.

