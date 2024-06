“Maestro”, el documental que da cuenta de la vida del futbolista Benjamín Galindo

GUADALAJARA. “Empecé a jugar desde los 3 años, agarraba la pelota y a veces me dormía con ella”, dice Benjamín Galindo, uno de los futbolistas mexicanos más técnicos en la historia.

Podía dirigir el balón al ángulo de la portería ya fuera pegándole con el pie izquierdo o el derecho; solía mandar pases de 50 metros de largo con precisión, como si lo hiciera con la mano y practicando un simple movimiento de cintura, podía quitarse de encima a los rivales.

Fue campeón con los equipos Guadalajara, Cruz Azul y Santos; jugó la Copa del Mundo de EU en 1994, fue subcampeón continental con la Selección de México e incursionó en la dirección técnica.

Lee también: Documental mexicano rompe el “Estado de silencio”

Pero en mayo de 2020 sufrió un derrame cerebral que lo ha colocado en silla de ruedas. Y ayer, desde ella y en el marco del Festival Internacional de Cine que se realiza en esta ciudad, vio por vez primera “Maestro”, largo documental sobre su vida que estrena hoy en la plataforma streaming de Max.

La primera escena marca la línea, cuando narra que de niño gustaba ir a la lucha libre, pero no antes de jugar un partido de fútbol con sus amigos, en su natal Zacatecas.

“Hablar de futbol es hablar de mi vida”, cuenta en plática con EL UNIVERSAL, “cuando me llamaron para esta propuesta me sorprendió, no me lo esperaba”.

Benjamín Galindo, futbolista mexicano. Foto: Ecocinema, cortesía

Ex compañeros como el portero Jorge Campos y los delanteros Luis García y Carlos Hermosillo, al igual que su familia, van junto con él mostrando su forma de ser tanto dentro como fuera del campo.

“Maestro” forma parte de la serie “Capitanes de América”, cuyo objetivo es mostrar a aquellos jugadores de la región que hicieron historia.

“Era la posibilidad de tener un jugador que es leyenda en el fútbol mexicano, pero también una persona común que lo que está haciendo es tratar de superarse y ahora enfrentar su máximo desafío que es este problema de salud”, comenta Gonzalo Lamela, director del documental.

Antes de Galindo, la serie ha escudriñado en la vida de futbolistas como el argentino Martín Palermo; el panameño Julio Dely Valdés, más conocido como ‘Panagol’; el colombiano Carlos Valderrama ‘El pibe’ y el exfutbolista uruguayo Iván Alonso.

Lee también: ¿Quién es Briggitte Bozzo, la segunda confirmada para "La casa de los famosos México"?

“Tratamos de buscar historias exactamente que no sean como muy genéricas y, en ese caso, Benjamín es conocido por ser el maestro, un líder moral para muchos de los jugadores incluso de hasta de los nuevos”, comenta el productor Miguel Ángel Mendoza.

“Maestro” es una producción de ECOCINEMA, en colaboración con 3CFilms y KAFSuisse. Javier Krause ("El color del cielo”), Álvaro Recova e Iván Alonso están detrás de la misma.

En paralelo con su llegada a streaming, el documental será mostrado vía pantallas itinerantes en zonas donde no hay cines o manera de verla. Comenzará con 50 comunidades de Jalisco, para luego hacer lo propio en una cifra similar a los largo de la República Mexicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc