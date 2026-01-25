“Hay una idea errónea de que siempre los cubanos bailamos bien y tenemos ritmo, pero yo soy la prueba viviente de que no”, dice bromeando Alberto Guerra del otro lado de la línea telefónica.

La declaración no es gratuita, porque el actor se encuentra en el marco de Sundance, el Festival Internacional de Cine Independiente más importante del continente americano, para promover el largometraje ¡Ha-chan, shake your booty!, en la que interpreta justo a un profesor de baile.

La cinta filmada en Japón está en la competencia de US Dramatic. Su personaje es, quien de alguna manera, ayuda a la protagonista interpretada por Rinko Kikuchi (Babel y Titanes del Pacífico) a salir de un mal momento gracias a la música y los pasos en la pista.

“El personaje baila un chingo, cuando mi mujer (Zuria Vega, actriz) vio la película dijo que yo no era, porque siempre la piso a ella”, comenta divertido Guerra.

“Aquí se logra gracias a la magia del cine (risas) y a meterme durante dos meses en Japón a clases, a entrenamiento, para aprender algo”, añade el también actor de En las buenas y en las malas.

Su entrada a ¡Ha-chan! fue por invitación directa del realizador Josef Kubota, a quien conoció por medio de la serie Griselda.

Guerra, quien tiene presencia en gran parte del filme, estuvo en el país del Sol Naciente por cuatro meses y, aunque la experiencia fue maravillosa, no dejó de ser un choque cultural. Además de él, en el elenco también se encuentran los mexicanos Cristina Rodlo, Damián Alcázar y Alejandro Edda con apariciones más breves en pantalla.

El largometraje está en la competencia de US Dramatic. Foto: Karla Lisker

“Algo que disfruto de esta carrera es la posibilidad de conocer nuevas culturas y vivir cosas nuevas, llámese estar en la Guajira de Colombia o en Tokio ahora. En Japón de pronto estuve consciente que lo que necesitaba era un abrazo, en México estamos acostumbrados a saludar y abrazar, a dar besos, reírte y dar una palmada en la cabeza, algo que no pasa allá”, apunta.

“Algo que tiene la película es que hay varios personajes latinos, pero ninguno es esta imagen cruda cinematográfica del ilegal o con el arma en la mano, aquí son buenos”.

Por el momento, ¡Ha-chan, shake your booty! no tiene fecha de exhibición en México.

Director de Timbiriche

Guerra acaba de debutar como director en la bioserie del grupo Timbiriche, que se encuentra ahora en posproducción.

“Lo califico como el peor trabajo que he hecho porque dirigir es una chinga”, indica de buen humor.

“Ya estaba la semillita en mí de dirigir, ahora se dio la oportunidad y espero ir creciendo en eso”, apunta Guerra, quien también es actor y productor ejecutivo de la serie, cuya información aún está bajo llave.

Y próximamente podrá hablar de una colaboración con Madonna, como imagen de una marca.