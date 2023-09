Alan Ituriel explora en la creación de los “Villanos” actuales

Alan Ituriel es un animador mexicano de 29 años que ya tiene su propia caricatura en Cartoon Network. El creador logró conquistar las pupilas de los ejecutivos de este canal y después del público con su propuesta innovadora del mal.

“Villanos” es la serie que creó cuando era un adolescente, basándose en los personajes malos que había conocido en caricaturas como “Las chicas superpoderosas”, “El laboratorio de Dexter” y “Los chicos del barrio”. Encabezada por Black Hat, esta es una historia que sigue a un equipo de cuatro villanos que trabajan para una compañía en la que ofrecen sus servicios de maldad a cambio de un pago.

“Me encanta el humor noventero y mucho de lo que me gustaba de las caricaturas de mi infancia era la adaptación que se hacía en el doblaje a la hora de traerlo a México y cómo le metían algunos modismos de acá, algunas referencias de México, esa parte me gustaba tanto que la quise mantener en Villanos a pesar de que no fuera tan actual, entonces a veces intentamos tomar temas referentes de la actualidad, pero también mantener clichés o referencias del ADN de un estilo narrativo noventero”, señala Ituriel en entrevista.

Black Hat por ejemplo, está inspirado en leyendas como “El charro negro” porque es un villano que opera desde las sombras, mientras que su compañero Dr. Flug fue creado al estilo del doctor Frankenstein o un científico loco; Demencia tiene la esencia de Guasón, lleno de caos y con el placer de destruir y 5.0.5 tiene la esencia del monstruo de la laguna verde pero con un toque de ternura.

Para Alan, quien inició esta aventura desde una serie web era importante además de sostener esa fórmula de los villanos con los que creció, refrescarlos con ideas actuales para que pudieran conectarse con una audiencia. Por ejemplo, en uno de los capítulos de esta serie de televisión se habla de redes sociales a partir de una heroína que es más famosa por grabarse haciendo cosas heroicas, que porque realmente la vean haciendo cosas heroicas.

“Nos gusta jugar con el concepto de lo que es un héroe o un Villano, dependiendo de cómo va avanzando la sociedad, eso va cambiando a veces para bien y otras para mal, se trata de etiquetas y de ver bien quién tiene ahora la etiqueta de héroe o de Villano o quién es bueno y malo”, señala.

Ante el éxito de su caricatura el creador acaba de estrenar una segunda parte de la historia que funciona como spin-off pues se centra en dos nuevos personajes llamados Illuminarrow y Mawrasite.

“El atraco arriesgado” es el nombre de esta segunda entrega que se transforma en un comic web, el cual ya está disponible a través de la app y sitio web de Cartoon Network.

“Como Villanos está muy inspirado en toda la mitología del superhéroe y los villanos yo siempre quise hacer un cómic, pero hasta ahora se dio la oportunidad… Lo difícil de adaptarlo fue que la narrativa, porque es muy diferente cuando los personajes se mueven y te están contando la historia a cuando es un formato en donde tienes un montón de imágenes web y buscamos ir llevando a la audiencia para que entienda lo que quieres”.

