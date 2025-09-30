Aislinn Derbez sorprendió al confesar que, aunque nunca participó en La "Familia P. Luche", en su juventud llegó a sentir celos de Regina Blandón.

La revelación la hizo en su pódcast La Magia del Caos, donde tuvo como invitada a Blandón, recordada por su papel de “Bibi”, la hija de Ludovico P. Luche (Eugenio Derbez).

“Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija?, ¿a mí por qué no me llamaron?’”, contó Aislinn entre risas. También admitió que siempre sintió que el personaje estaba inspirado en ella: “Yo ni siquiera sabía que quería ser actriz, pero sí sentía celitos”, agregó.

Lee también: Doja Cat anuncia concierto en CDMX: fecha, preventa y detalles de su “Ma Vie World Tour”

Aislinn apareció en un capítulo en 2004 como amiga de “Bibi”, donde también participó su hermano Vadhir. Sin embargo, aclaró que rara vez coincidían en el set, tanto por la diferencia de edad como por su poca presencia en las grabaciones.

Eugenio Derbez, Regina Blandón y Aislinn Derbez en "La Familia P.Luche". Foto: Vía TikTok televisacomedia.

La experiencia de Regina Blandón

Regina recordó que se unió al proyecto con apenas 10 años, y un año más tarde se estrenó el programa. Aunque las jornadas de trabajo eran largas por la exigencia de Eugenio Derbez, para ella fue una experiencia divertida.

“Es la persona más perfeccionista del planeta entero, entonces una escena podía tardar tres horas”, compartió. Recordó incluso una ocasión en que tuvieron que repetir una secuencia completa porque faltaba el detalle de un avión de juguete en cuadro.

Lee también: Taylor Swift: confirman horarios y fechas clave del estreno de The Life of a Showgirl

A pesar de esa disciplina, aseguró que siempre hubo un ambiente de cariño: “Fue muy chido, nos moríamos de risa”, dijo, subrayando que nunca vio a Eugenio enojarse ni gritar en el set.