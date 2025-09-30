La espera terminó. Doja Cat, una de las artistas más influyentes del rap y el pop, anunció que visitará la Ciudad de México (CDMX) como parte de su “Ma Vie World Tour”. La gira recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica, consolidando a la cantante como una de las grandes figuras de la música global.

La confirmación de su llegada ha emocionado a los fans mexicanos, quienes llevaban años pidiendo su visita. El show se da en el marco de la promoción de "Vie", su quinto álbum de estudio lanzado el pasado 26 de septiembre, con el que busca redefinir su estilo musical y mostrar una faceta más madura de su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Doja Cat en CDMX?





A través de sus redes sociales, la artista reveló que su concierto en México será el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital.

Este evento marcará la primera presentación de Doja Cat en el país, desde que comenzó a ganar popularidad mundial en 2018 gracias a su tema viral "Mooo!" y posteriormente con el éxito de su álbum "Hot Pink" (2019).

¡Considera esta una cita oficial! 💋 ¡Doja Cat traerá Tour Ma Vie World Tour al Palacio de los Deportes el 18 de febrero!

Venta general a partir del 9 de octubre.



NUEVO ALBUM “VIE” YA… pic.twitter.com/TxIbUfkg27 — Ocesa Total (@ocesa_total) September 29, 2025

¿Cuándo es la preventa y venta general?





De acuerdo con Ocesa, la preventa de boletos comenzará el miércoles 8 de octubre a través de la página oficial y la app de Ticketmaster México, mientras la venta general será el jueves 9 de octubre.

Además, se lanzarán paquetes VIP, que incluyen entradas en ubicaciones preferenciales, mercancía exclusiva y beneficios adicionales para los fans que busquen una experiencia más cercana con la estrella estadounidense.

El concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes es uno de los más esperados de 2026. La cantante ha sido reconocida en los Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards y los premios Grammy, consolidando su prestigio en la industria musical.

En su repertorio destacan temas que se han convertido en himnos globales como "Say So", "Woman", "Need to Know" y "Paint The Town" Red, además de canciones que muestran su versatilidad como "Boss Bitch", "Candy", "Go to Town" y su más reciente sencillo "Jealous Type".

Con esta presentación, Doja Cat promete ofrecer un espectáculo lleno de energía y una producción de nivel internacional que dejará huella entre los asistentes.