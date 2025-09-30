Más Información

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

La espera terminó. , una de las artistas más influyentes del rap y el pop, anunció que visitará la Ciudad de México (CDMX) como parte de su “Ma Vie World Tour”. La gira recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica, consolidando a la cantante como una de las grandes figuras de la música global.

La confirmación de su llegada ha emocionado a los fans mexicanos, quienes llevaban años pidiendo su visita. El show se da en el marco de la promoción de "Vie", su quinto álbum de estudio lanzado el pasado 26 de septiembre, con el que busca redefinir su estilo musical y mostrar una faceta más madura de su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Doja Cat en CDMX?


A través de sus redes sociales, la artista reveló que su concierto en México será el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital.

Este evento marcará la primera presentación de Doja Cat en el país, desde que comenzó a ganar popularidad mundial en 2018 gracias a su tema viral "Mooo!" y posteriormente con el éxito de su álbum "Hot Pink" (2019).

Lee también

¿Cuándo es la preventa y venta general?


De acuerdo con Ocesa, la preventa de boletos comenzará el miércoles 8 de octubre a través de la página oficial y la app de Ticketmaster México, mientras la venta general será el jueves 9 de octubre.

Además, se lanzarán paquetes VIP, que incluyen entradas en ubicaciones preferenciales, mercancía exclusiva y beneficios adicionales para los fans que busquen una experiencia más cercana con la estrella estadounidense.

Lee también

El concierto de Doja Cat en el Palacio de los Deportes es uno de los más esperados de 2026. La cantante ha sido reconocida en los Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards y los premios Grammy, consolidando su prestigio en la industria musical.

En su repertorio destacan temas que se han convertido en himnos globales como "Say So", "Woman", "Need to Know" y "Paint The Town" Red, además de canciones que muestran su versatilidad como "Boss Bitch", "Candy", "Go to Town" y su más reciente sencillo "Jealous Type".

Con esta presentación, promete ofrecer un espectáculo lleno de energía y una producción de nivel internacional que dejará huella entre los asistentes.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Priscila Escoto despide a su estilista Micky Hair tras su asesinato en CDMX: "Vuela alto, mi Micky". Foto: Redes Priscila Escoto

Priscila Escoto despide a su estilista Micky Hair, quien fue asesinado en Polanco: "Vuela alto, mi Micky"

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición. Foto Archivo EL UNIVERSAL / Leticia Sánchez

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Belinda triunfa en el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París y recuerda su accidente del año pasado. Foto: EFE

Belinda triunfa en el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París y recuerda su accidente del año pasado

Sydney Sweeney. Foto: AP

Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado