El pasado domingo, participó con Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde contó el momento cuando fue abusada de niña y cómo logró superarlo después de años de ir al psicólogo.

El video de internet nombrado "Regina Blandón: Auténtica, libre y sin miedo" ha dividido la opinión entre usuarios que simpatizaron con lo sucedido a la intérprete y quienes la acusaron de hacer activismo.

Regina revive trauma que vivió en casa de sus abuelos

En diversas entrevistas, como con Isabel Lascuraín, Regina Blandón ha contado los detalles sobre el abuso sexual que vivió a los 6 años en casa de sus abuelos por parte de una persona que no era de su familia. Sin embargo, ahora contó cómo fue que recibió ayuda para superar su trauma.

“Para yo decirte esto así” son muchos años de darse cuenta de lo que pasó, de platicarlo con la gente que estaba en la casa. Mi hermano no tenía idea, sino relativamente hace unos 10 años y decía ‘Bueno no me acordaba de lo qué pasó”, contó Regina Blandón.

La actriz que da vida a Yuri en “Mentiras: La Serie” contó que tuvo que asistir al psicológico y durante su infancia dormía con la luz prendida y sentía que el abusador era como un “monstruo”.

“Deja tú de lo mío que fue mucho psicólogo, no se habla más (…) Me acuerdo que me pasaba mucho en las camas de mis papás que una vez vi un capítulo de ‘Buffy, la cazavampiros’ en el que había un monstruo que se sentaba en tu cama y te chupaba el alma. De ahí con el psicólogo me acuerdo que lo dibujaba y me lo hacían quemar”.

También la actriz recordó que su pánico a la oscuridad se relacionaba con la persona que la habría abusado cuando solo era una niña.

¿Qué consejo dio Regina Blandón para las personas que sufren abuso sexual?

Regina Blandón se abrió abiertamente al público y recomendó a personas que han estado en una situación similar, ya sea en cuestión de víctimas, agresión o abuso, que no minimicen este tipo de situaciones.

“En cualquier estrato social o económico todo el mundo piensa que una agresión es: 1 de la mañana, estabas peda y un vato salió de un callejón y te violó, no. Puede pasar en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá, seas hombre o mujer. La cantidad de gente víctima de abuso o agresión es brutal”, contó Blandón.

Este hecho de abuso Regina Blandón lo relacionó con su nueva obra en teatro, donde se trata de un monólogo en torno a las agresiones sexuales y la violencia de género que vive su personaje, una abogada que está dispuesta a ayudar a quien lo necesite.

"Sí, justo ahora la obra que estoy haciendo, que se llama “Prima Facie”, es un monólogo que habla de agresiones sexuales y violencia de género, todo esto para devenir a esto. Es una abogada que le pasa a ella y tiene que esperar que la ley a la que ha dedicado la vida esté de su lado.

Cabe recordar que es una de las figuras más destacadas en México que apoya el movimiento feminista y, a través de su trabajo profesional, se ha dedicado a ofrecer apoyo a diversas mujeres víctimas de violencia y ha dedicado mensajes a favor del aborto.

