Adrián Marcelo aseguró que entiende de dónde viene el temor de los actuales habitantes de "La casa de los famosos México", a que los cancelen por su comportamiento, pues en su caso no fue así, al contrario, así lo explicó el conductor que formó parte de la segunda temporada del reality.

Dentro de la casa, Adrián Marcelo protagonizó varias polémicas y su salida de la temporada generó una fuerte reacción dentro y fuera del programa.

A propósito de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México", en la que algunos habitantes han expresado su preocupación por las críticas y una posible cancelación en redes sociales, el regiomontano cuestionó que exista temor entre los participantes.

“No sé de dónde sacaron eso del “miedo” a ser cancelado. A mi me estaban esperando más de 3 mil personas con boleto pagado en Tijuana para escucharme hablar de La Casa de los Famosos y ni les cuento las reproducciones que alcanzó mi canal de YT, posterior al reality, contó en un mensaje que compartió en X.

Además, agregó:

"Y si mañana voy a una entrevista a hablar de lo sucedido, voy a seguir dando de qué hablar a medios digitales y podcasts mediocres y también, si mañana saco un libro de mi experiencia, se hace best seller".

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reveló que tanto éxito tuvo en "La casa de los famosos", que ahora el reality de TV Azteca "La Granja", lo habría buscado para que se sumara al elenco, aunque dice, rechazó por completo el proyecto.

"Tanto me encumbró ese programa que los de La Granja (todo menos VIP) ya me ofrecieron mucho dinero y por supuesto que se les bateó (no les va a alcanzar nunca). Y ni les cuento de Supernova y el puñetas de Poncho y su gente que se MUEREN de ganas por que les levante el evento", agregó.

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Adrián Marcelo tuvo una participación llena de polémica dentro del reality.

Adrián remarcó que él no sufrió la cancelación cuando decidieron sacarlo como lo sacaron, al contrario:

"A mi no me cancelaron, a mi, cuando decidieron sacarme de esa manera, me volvieron el personaje más rentable del entretenimiento en México. Les dije clarito: No los necesito para NADA".

Sin embargo, aunque Adrián Marcelo sostiene que la polémica no acabó con sus oportunidades laborales, reconoció que su experiencia en el reality tuvo un costo personal que fue mucho mayor.

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“De acuerdo. La realidad es que solo valió la pena en lo laboral. En lo emocional, me destrozó y me convirtió en alguien menos feliz, pero saldré de esta. No hay nada que el tiempo no sane. El carácter se construye en la adversidad.”

El propio Adrián Marcelo ha reconocido que "La casa de los famosos México" tuvo consecuencias en su vida personal y emocional, al grado de que su participación en el reality terminó afectando su matrimonio.

Frente a los temores que han expresado algunos participantes de la cuarta temporada sobre lo que pueda ocurrir con su imagen pública una vez que termine el programa, el conductor sostiene que su experiencia demuestra que una cancelación en redes sociales no necesariamente significa el fin de una carrera.

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