Adrián Di Monte reconoce que le fue infiel a su ex Sandra Itzel: "Cometí mis errores"

Tras todo lo que se ha dicho de él, Adrián Di Monte reconoce que le fue infiel a su expareja, la actriz y cantante Sandra Itzel, con quien compartió una relación de 10 años, sin embargo, destaca que no fue el único que cometió errores, sino que la joven también falló a lo largo de la relación y, ahora, le solicita que acepte que ya está listo para emprender una nueva historia de amor.

El actor cubano habla por primera vez, en una entrevista, sobre su ruptura con la actriz mexicana, a la que conoció en 2013, época en la que emprendieron una relación cuando él tenía 23 y ella 20 años, sin embargo, al poco tiempo de que comenzara su noviazgo, la situación entre los dos se tornó tóxica.

A pesar de los problemas que había entre los dos desde el inicio de su relación, decidieron seguir juntos y se casaron dos años después de que se hicieran novios, pero los conflictos sólo se intensificaron, a pesar de que en la televisión y redes sociales se mostraban como una de las parejas más solidad.

No fue sino hasta que, a mediados de diciembre, Sandra Itzel contó todo los maltratos y abuso que vivió a lado de Di Monte, quien se defendió negando todas las declaraciones de su ex, quien aseguró que el actor la llamó "hipopótamo", así como que la había obligado a trabajar como mesera, en una época en que no podía trabajar como actriz por asuntos de nacionalización que estaba enfrentado.

Y aunque Adrián grabó algunos videos para hablar de la situación, los que compartió en redes sociales, fue hasta esta mañana que "Venga la alegría" emitió la entrevista que sostuvo con el actor, en la que reconoció que no fue un buen novio para Sandra Itzel, con quien destaca vivió una relación enfermiza, de la que le fue muy difícil desapegarse.

"En un momento se convirtió en una relación codependiente o tóxica, de que: ´-Quiero estar a tu lado, no importa, aunque ya no somos compatibles´, o sea, había un estira y encoge, falta de decisión de mi parte, falta de como se dice aquí en México: falta de ´omelet´, de poder decir tajantemente: ´-No te quiero lastimar, pero ya entendamos que no somos´", indicó.

Fue así que Di Monte aceptó que falló, pues a pesar de que era consciente de que ya no estaba feliz junto a la actriz, aún habían muchos sentimientos que la unían a ella y complicada que tomara la determinación de separase.

También reconoció que, durante la relación que sostuvieron, engañó a Sandra Itzel, como ella lo contó el el podcast "Hablamos de tal", en el que narró que encontró los mensajes que se enviaba con otra mujer, con la que se veía por largos lapsos, en los que le decía que había ido al gimnasio y ella se quedaba esperando, hasta muy tarde, cuando él regresaba a casa.

"Acepto que fue una cosa tóxica, sí cometí mis errores como hombre, sí fui infiel, yo soy sincero, estuvo mal ser infiel, estuvo mal el coqueteo, es más, el Adrián de hoy por hoy te dice que un simple coqueteo en redes sociales es ser infiel, pero no soy un monstruo".

Lo que negó fue haber violentado a la cantante y destaca que, a lo sumo, sólo vivieron discusiones, naturales en una pareja.

"Nunca golpée, nunca amenacé. ¿discusiones?, ¿qué pareja no tiene discusiones?, ¿qué pareja no se dice una que tres cosas?, y más cuando comenzaron siendo dos mocosos", indicó. "Aceptar lo bonito, aprender lo malo, y dejar ir, porque si realmente amaste una persona, la dejas ir", precisó.

melc