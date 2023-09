Sandra Itzel, exesposa de Adrián Di Monte, acusa al actor de abuso psicológico y maltrato

El actor cubano Adrián di Monte se encuentra en el ojo del huracán luego de que su exesposa, la cantante y actriz Sandra Itzel, lo acusara de presuntamente de haber ejercido abuso psicológico y maltrato durante los 10 años que duró su relación.

Sandra, a través de sus redes sociales, reveló que decidió romper el silencio tras una entrevista que el también modelo ofreció al reportero Edén Dorantes, en la que se refería a ella como "la chava" y daba información que ambos habían acordado mantener en privado.

"He sido muy benevolente, he callado muchas cosas, pero el que con fuego juega, se quema... Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo no estaba enterada y a la cual no se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad", escribió en sus historias de Instagram.





La actriz aseguró que vivió violencia y abuso psicológico durante su matrimonio con el actor. Foto: instagram





La vocalista de La Sonora Santanera, explicó que, a pesar de que ella siempre quiso dar a los medios la versión de que vivía una relación sana y feliz, la realidad era completamente diferentes, pues fue víctima de agresiones verbales y abuso psicológico por parte de su esposo.

"Ahora soy "LA CHAVA"? La mujer que lo apoyó? Que lo hizo crecer? Que lo cuidó durante 10 años? Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mi durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás..."

Entre las pruebas que decidió mostrar para apoyar su versión estuvieron una serie de capturas de pantalla, en las que evidenciaba que, mientras seguían juntos, Di Monte habría iniciado una nueva relación sentimental. Incluso, se burlaba de la actriz con su nueva pareja, llamándola "loca" o "ladilla".

Pero eso no fue todo, aunque no dio detalles sobre los episodios de violencia a los que tuvo que enfrentarse, sí compartió algunos mensajes de texto, en los que el actor la amedrentaba y le exigía que le pidiera perdón para que retomar su matrimonio.





Este es el presunto mensaje que la cantante recibió por parte de su todavía esposo. Foto: Instagram





Sandra también explicó que si después de tanto tiempo se animó a hacer pública esta parte de su vida, no fue por venganza, sino porque cree que su historia puede ayudarle a otras mujeres a salir de una relación tóxica a tiempo. Además, aclaró que en este momento se encuentra soltera y en medio de los trámites de su divorcio, pero lista para vivir una nueva etapa.

Hasta el momento, Adrián no ha hecho ninguna declaración pública sobre lo expuesto por su todavía esposa; sin embargo, ya ha recibido una serie de críticas por parte de los usuarios en las que lo llaman "cobarde" y le piden no volver a trabajar en México.





