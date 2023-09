Mesero que atendió a la Familia Aguilar denuncia despido tras polémica propina

En agosto de este año, la familia Aguilar se convirtió en el centro de atención en las redes sociales debido a un incidente que tuvo lugar en un restaurante en Texas. Un mesero decidió grabarlos mientras finalizaban su comida, pero, ¿cuál fue la controversia? El empleado local expresó su descontento con la propina que habían dejado, argumentando que, dado que son figuras públicas, se esperaba que fueran más generosos al pagar por el servicio recibido.

La difusión del video en TikTok, en el que el mesero los calificó de "tacaños", desató una polémica y opiniones divididas. Mientras algunos apoyaron firmemente a la dinastía, otros cuestionaron su comportamiento. También se discutió el hecho de que el mesero recibió 20 dólares como propina por la comida que consumieron, equivalente a aproximadamente 340 pesos mexicanos.

Recordemos que en el video, el mesero no ocultó su acción y pareció exhibir su teléfono celular sin reservas, ya que se puede observar que Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre de Ángela, se da cuenta de la grabación, al igual que otros miembros de la familia que mostraron su descontento.

Un mes después de la controversia, el hombre que supuestamente grabó el video reveló que fue despedido y exigió justicia. En una cuenta de TikTok registrada como @mayasvlogs502, declaró: "No quería hablar de esto, pero hace unos días subí el video. No dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, así que comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad".

El mesero afirmó que si hubiera dicho algo falso, entendería su despido, pero asegura tener el video original, fotografías y recibos que respaldan la cantidad de propina que dejaron. "Fueron 20 dólares, y me despidieron solo por eso", reiteró. Además, solicitó la ayuda de los usuarios de la plataforma para dar a conocer lo sucedido: "Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el gerente se quejaron de que los difamé".

Añadió que había trabajado en ese lugar durante varios años y que su intención no fue difamar, sino mostrar la cantidad de dinero que habían dejado. "No se justifica que me despidan solo porque alguien quiera agradar a otra persona", concluyó.

Hasta el momento, la familia no ha emitido ningún comentario sobre la situación.

Captura.

