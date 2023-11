Entre lágrimas, el actor Adrián Di Monte responde acusaciones de violencia de su ex Sandra Itzel

El actor cubano Adrián Di Monte y su expareja, la actriz mexicana Sandra Itzel protagonizan un escándalo derivado de su separación que se ha hecho pública después una década en la que estuvieron casados.

A través de un video, la actriz de 29 años compartió con sus seguidores cómo se encuentra en medio de su proceso de divorcio con el actor de "El Maleficio”; confesó que está lidiando una batalla en soledad, y aunque está trabajando y echándole ganas, al mismo tiempo se siente rota.

La actriz, quien confiesa estar viviendo una pesadilla, contó que sus abogados le mostraron unos audios en los que el actor supuestamente la amenaza de ir a “acusarla” al sistema de migración de Estados Unidos, pues a raíz de su matrimonio ella pudo obtener la residencia americana.

Sandra Itzel asegura que vivió 10 años de violencia junto al actor, lo señala de "acosador de mujeres, infiel, grosero y manipulador", afirma que ella fue violencia psicológica durante una década en la que él la trató como "su esclava", además de que la llamó “gorda” e “hipopótamo”: “siempre me hiciste sentir menos, que estaba loca y estúpida”, expresó en un video que compartió en Instagram.

La actriz que ha participado en telenovelas como "Gata Salvaje", "Ángel rebelde", la serie "El señor de los cielos" y ha figurado como vocalista de La Sonora Dinamita, aseguró que tiene pruebas de la violencia que ejerció en su contra, y no sólo la violencia psicológica.

Señala que el actor Adrián Di Monte le hizo llegar una petición de divorcio fraudulenta que a ella la dejaba en desventaja, por lo que no la firmado

“Ya no vas a tener la comodidad de mis silencios”, expresó.

Adrián Di Monte se quiebra al hablar de su ex Sandra Itzel

Entre lágrimas, el actor Adrián Di Monte confesó que le daba “oso” hacer público un video con asuntos personales, pero aseguró que era la única forma de poder comunicarse con su ex pareja, la actriz Sandra Itzel.

Expresó que la situación le está afectando su trabajo y su salud mental, sobre todo porque asegura, lo que ha dicho la actriz de él son mentiras: “tuvimos una relación súper bonita de 10 años”, expresó.

“¿Por qué me haces esto?”, cuestionó el actor entre lágrimas y afirmó que ella no entendió la petición del divorcio, pero que de ninguna manera era algo fraudulento. El actor habló que desde hace un par de años ya no viven juntos pero que seguían siendo amigos, participaron como expareja en un concurso de baile y al parecer la relación era cordial.

Se dijo sorprendido por las afirmaciones de Sandra sobre que supuestamente la violentó, lo cual negó rotundamente y lamentó que las cosas hayan llegado a este punto en el que se hizo público algo que debería de haber sido privado.

“¿Por qué me quieres destruir así?”, cuestionó Di Monte mientras se limpiaba las lágrimas del rostro.

Colegas como la actriz Gala Montes lamentó ver a su amigo en esa situación y les recomendó a ambos arreglar las cosas en privado:

“No me gusta verte así. No entiendo la necesidad de traer esto a las redes, cuando sabemos lo mucho que nos podemos afectar como artistas, me parece muy bajo. Sabes que tienes amigos que te queremos mucho, no dejes que esto permé tu éxito”.

