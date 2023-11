Laura Zapata se burla de Cynthia Klitbo: "Que su alma se tranquilice porque se puede enfermar"

Pleito de villanas. Con su peculiar estilo, Laura Zapata respondió al video en el que Cynthia Klitbo revela que desde hace seis años ha recibido agresiones de Laura, pero que la más reciente, cuando se refirió a ella como una "adicta", afectó mucho a su hija.

A través de un video que posteó en sus redes, Klitbo, sin mencionar el nombre de Laura, negó que en la actualidad tuviera adicción al alcohol o a las drogas como lo refirió la hermana de Thalía en unos mensajes en redes sociales.

Aunque Cynthia explicó las agresiones que ha recibido de Laura, ésta, a través de un comunicado, aseguró desconocer el motivo del enojo de Klitbo, y aunque le ofreció una escueta disculpa, reiteró no saber cuál había sido su error.

"A esta persona no la quieren ni sus hermanas", expresó Klitbo hace unas horas.

"Ella es un sapo que busca luciérnagas para brillar", aseguró Cynthia, quien reiteró lo importe que es tener una familia que te ame, un privilegio que no tiene Laura Zapata.

El mensaje de Laura Zapata a Cynthia Klitbo

A través de Twitter, Laura Zapata compartió un dibujo en el que se burlaba del video de Cynthia Klitbo, después lanzó un comunicado en el que con sarcasmo dice no saber a qué se debe el malestar de la actriz con quien comparte cámara en el reality "Secreto de Villanas".

"Me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea del por qué ella está tan iracunda hacia mi persona", se lee; la actriz de 67 años enfatizó que esta situación no es actuada ni planeada, y afirma que tal vez su colega necesite publicidad y es su manera de obtenerla.

“Probablemente ella necesita publicidad y por ello la está buscando".

Aunque Zapata le ofrece una disculpa, vuelve a decir que no sabe por qué se enojó Klitbo.

“Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego”

Zapata dejó claro que no toma las ofensas que le envió Klitbo, quien la llamó “sapo” y aseguró que su familia no la quiere.

"Entiendo que está pasando por un mal momento, imagino lo que está sufriendo pues al parecer está muy incómoda", se lee en el comunicado.

Finalmente agregó: "le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice porque se puede enfermar"; finalmente "le echó la bolita" del escándalo a Cynthia, pues reiteró que ella no tiene nada que aclarar.

“Yo no tengo nada que aclarar, porque no tengo ninguna molestia, que lo aclare la señora”.

Laura Zapata ha tenido roces con famosos como Lucía Méndez y Alfredo Adame.

rad