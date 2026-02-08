Más Información

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Culturas comunitarias y populares: Rezago, limitaciones y opacidad

Culturas comunitarias y populares: Rezago, limitaciones y opacidad

mostró molestia hacia su , , en la reciente fiesta del programa "¿Apostarías por mí?", luego de que ella decidiera subir a la tarima donde había otros competidores bailando; el cubano, mientras parecía que los micrófonos no captaban su reclamo, le dijo que le parecía que se había comportado erráticamente.

Pese a que Nuja ha expresado que su relación con el cubano nada se le parece a los momentos de violencia que Sandra Itzel ha expresado que vivió en su matrimonio con el mismo actor, en la participación de la pareja en el reality de parejas de Televisa, se pone en duda la estabilidad que muestran frente a cámaras.

Este viernes, mientras se llevaba a cabo la fiesta semanal de "¿Apostarías por mí?", se captó a la pareja durante una ríspida conversación, en la que, tras un rato de bailar en la pista, exhausta, la pareja decidió sentarse.

Lee también:

Y, mientras el resto de participantes seguían bailando, Adrián le expresaba a Nuja su inconformidad por el hecho de que, en el momento que estaban bailando juntos, ella decidió subir a la pista y hacerlo de forma individual, cuando otros participantes varones se encontraban a su alrededor; las quejas de Di Monte fueron expresadas peyorativamente, hecho que fue lo que más ha llamado la atención.

Esto dijo:

"Estábamos bailando juntos, te subes a la tarima sola y luego, te quedas ahí perreando, a la verg*, ¿cómo por?, con unos negros rodeándote".

Nuja contestó:

"No tiene nada de malo".

"Quítate esa madre, no es correcto y sabes muy bien...", alegó él, sin que ella le permitiera continuar.

"Yo sé muy bien, pero conmigo no te desquites de lo que otras personas te han hecho pasar a ti, deberías actuar más inteligente, de verdad ¿eh?", indicó Amar.

En redes ya se comenta que el comportamiento de Di Monte es una demostración de que Sandra Itzel ha hablado con la verdad pues, pese a que, por años, ha demostrado pruebas de los maltratos que vivió, aún hay quien sigue poniendo en duda su credibilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]