Adrián Di Monte mostró molestia hacia su esposa, Nuja Amar, en la reciente fiesta del programa "¿Apostarías por mí?", luego de que ella decidiera subir a la tarima donde había otros competidores bailando; el cubano, mientras parecía que los micrófonos no captaban su reclamo, le dijo que le parecía que se había comportado erráticamente.

Pese a que Nuja ha expresado que su relación con el cubano nada se le parece a los momentos de violencia que Sandra Itzel ha expresado que vivió en su matrimonio con el mismo actor, en la participación de la pareja en el reality de parejas de Televisa, se pone en duda la estabilidad que muestran frente a cámaras.

Este viernes, mientras se llevaba a cabo la fiesta semanal de "¿Apostarías por mí?", se captó a la pareja durante una ríspida conversación, en la que, tras un rato de bailar en la pista, exhausta, la pareja decidió sentarse.

Y, mientras el resto de participantes seguían bailando, Adrián le expresaba a Nuja su inconformidad por el hecho de que, en el momento que estaban bailando juntos, ella decidió subir a la pista y hacerlo de forma individual, cuando otros participantes varones se encontraban a su alrededor; las quejas de Di Monte fueron expresadas peyorativamente, hecho que fue lo que más ha llamado la atención.

Esto dijo:

"Estábamos bailando juntos, te subes a la tarima sola y luego, te quedas ahí perreando, a la verg*, ¿cómo por?, con unos negros rodeándote".

Nuja contestó:

"No tiene nada de malo".

"Quítate esa madre, no es correcto y sabes muy bien...", alegó él, sin que ella le permitiera continuar.

"Yo sé muy bien, pero conmigo no te desquites de lo que otras personas te han hecho pasar a ti, deberías actuar más inteligente, de verdad ¿eh?", indicó Amar.

En redes ya se comenta que el comportamiento de Di Monte es una demostración de que Sandra Itzel ha hablado con la verdad pues, pese a que, por años, ha demostrado pruebas de los maltratos que vivió, aún hay quien sigue poniendo en duda su credibilidad.

